Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de Manchester United (du 14e au 7e)

Entre lui et Manchester United, tout a commencé par un coup tordu. Eté 92. Roy Keane sort d’une saison pleine avec Nottingham Forest, il est très convoité. Kenny Dalglish, l’entraîneur de Blackburn, est le plus offensif. Il offre 4 millions de livres au club entrainé par Brian Clough et un pont d’or au joueur. Un accord est trouvé. Le contrat doit être signé et officialisé le vendredi. Mais il manque un papier administratif. Pas de souci, la signature est repoussée au lundi. Sauf qu’Alex Ferguson, lui, travaille le week-end. Dès le samedi, il se met d’accord, en douce, avec le joueur irlandais pour un contrat de quatre ans. Finalement, Roy Keane restera douze années au club, imposant son jeu, son esprit, son caractère, ses écarts. Rarement, sous Ferguson, un joueur aura exercé une telle influence sur United. Cantona, peut-être ? Et encore… Sur le terrain, Keane était un chef de meute extraordinaire, l’archétype duanglais, capable de tacler, de relancer, de voir l’espace dans la profondeur, et pourquoi pas de conclure lui même (33 buts en 326 matches quand même). En la matière la saison 98-99 fut son chef d’œuvre absolu. Cette saison là, en demi-finale de la C1, sur le terrain de la Juventus, United perdait 2-0 lorsqu’il marqua de la tête, remit son équipe dans le bon sens et l’envoya en finale, alors même qu’un carton jaune de début de match allait le priver de l’événement.Dans le vestiaire, Roy Keane était le gardien du temple et l’empêcheur de tourner en rond ultime. Jamais rassasié. Jamais content. Toujours prêt à coller au mur un gamin penché sur son portable, à rabrouer une recrue trop dilettante à l’entraînement ou à fustiger des conditions d’entraînement pas à son goût (à ce sujet, une engueulade monstrueuse l’opposa à Fergusson, en 2005, lors d’un stage de pré-saison au Portugal). Hors du terrain, Roy Keane était une bombe à retardement. Quand il buvait, et dieu sait qu’il pouvait boire, même à deux jours d’une finale de Cup (celle de 99, en l’occurrence), la baston n’était jamais loin, la cellule de dégrisement non plus. Mais ses périodes d’abstinence étaient peut-être pires encore. Trop lucide sur des faiblesses, et celles des autres, Roy Keane, misanthrope dans l’âme, ne supportait alors que la présence de ses deux chiens et pouvait s’avérer extrêmement nuisible pour le groupe. Comme ce jour de 2005, où il se paya un à un ses coéquipiers, sur MUTV, après une défaite humiliante à Middlesbrough. Remis en cause de son autorité, Ferguson décida que l’histoire ne pouvait plus durer. Le règne du Roy s’acheva finalement comme il avait commencé. Par un coup tordu.