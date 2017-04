LES 50 JOUEURS QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DE LIVERPOOL

#5: Phil Neal

#6: Kevin Keegan #4: Graeme Souness

Dans le jardin d’Eden sportif qu’est le LFC, durant près de deux décennies du siècle dernier, Phil Neal, arrière droit, se plantait là, en titulaire indiscutable, entouré de génies intemporels tels que Dalglish ou Heighway, pour ne citer qu’eux. Sorte de chrysanthème au milieu d’orchidées, nénuphars ou fleurs de lys, Phil Neal n’était pas le joueur le plus frisson ni le plus beau, mais l’Anglais a su résister au temps sans jamais perdre ses pétales, malgré vents et marées. Un homme dont on ne remarquait pas nécessairement la présence, mais dont on regrettait l’absence. Acheté pour quelque 66 000 livres par Bob Paisley en 1974, Neal s’installa durablement à droite de la charnière Hughes-Thompson l’année suivante. Le Zico liverpuldien – surnom donné par ses coéquipiers pour sa propension à ne marquer que des buts importants – n’en bougera plus. Encore aujourd’hui, il demeure le footballeur le plus décoré du club fondé en 1892. On parle là de 8 championnats, 4 Coupes des clubs champions, 1 Coupe de l’UEFA suivie de sa Super Coupe, 4 Coupes de la Ligue et 5 Charity Shield. Un monstre, tout simplement, d’autant plus lorsque l’on réalise que le bonhomme a disputé 417 rencontres officielles consécutivement sous la tunique rouge. Avec comme point d’orgue la finale européenne de 1984, face à l’AS Roma, où Neal marqua dans le temps réglementaire, puis convertit son tir au but Personnalité humble et réservée, Neal n’avait cure des unes de magazines. Lui, ce qu’il voulait, c’était ressentir le peuple dans une relation d’amour partagé. «, se remémore le défenseur anglais.» Un sacré filou, ce Neal, qui, même pour de curieux et éméchés calembours, n’était pas reconnu à sa juste valeur.