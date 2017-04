LES 50 JOUEURS QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DE LIVERPOOL

#43: Coutinho

» Les mots sont de Luis Suárez à l’oreille de Steven Gerrard, le jour de son départ pour Barcelone, à l’été 2014. Presque trois ans plus tard, Stevie-G a tiré sa révérence et le gamin inspiré parest devenu le taulier des. Numéro 10 dans le dos, Philippe Coutinho rayonne à Anfield. Un joyau à la technique imprévisible – forgée au futsal –, virevoltant sur le front de l’attaque, qui incarne, avec son pote Neymar, le renouveau du Brésil. Surtout, à 24 ans, «» aka «» , s’impose enfin comme le joueur décisif qui va terminer la saison 2016-2017 en double-double, malgré plusieurs mois à l’infirmerie. Coutinho, Oh, Oh ! Coutinho, Oh, Oh !