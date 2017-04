LES 50 JOUEURS QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DE LIVERPOOL

#15: Billy Liddell

Comment ça du hard-discount ? On parle là d’un garçon à l’influence et la popularité telles qu’on a un temps surnommé le club «» lorsqu'il le fréquentait. C'est-à-dire 534 matchs entre 1938 et 1960. Ça pose le personnage. L’Écossais était de toutes les expéditions : les fructueuses, lors du titre de 1947 ou la finale de la FA Cup 1950 disputée pour la première fois à Wembley, comme les plus abyssales, avec cette relégation en seconde division en 1954. Lors de cet épisode, il est un des rares joueurs majeurs de l’effectif à ne pas quitter le navire, à mettre son talent et son charisme au service d’un club en pleine tempête, n’hésitant pas à mettre la barre en bon capitaine. Ailier virevoltant capable d’éclairs de génie, «» a inscrit lors des six saisons en D2 119 de ses 228 buts. À domicile, on entendait même le Kop souffler à ses coéquipiers : «» . Malgré ses efforts, il n’arrivera pas à faire remonter lesdans l’élite, mais jouera sa dernière saison sous les ordres d’un certain Bill Shankly. Et si les sixties ont pu être si glorieuses, c’est aussi grâce au fait que Billy Liddell se soit décarcassé pour maintenir Liverpool à flot.