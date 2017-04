LES 50 JOUEURS QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DE LIVERPOOL

#12: Alan Hansen

Battu par Aston Villa en ouverture de la saison 1995-1996, Manchester United est rapidement critiqué par un des snipers de: Alan Hansen. Pour lui, Alex Ferguson commet une erreur s’il croit qu’il pourra remplacer les expérimentés Steve Bruce, Paul Ince et Andreï Kanchelskis par une bande de mômes nommés Beckham, Butt et Neville. «» , lâche franco le consultant écossais. Il ne le sait pas encore, mais cette phrase coïncidera avec l’avènement de la génération 92 à Old Trafford qui enchaînera alors deux titres de champions et qui prendra définitivement la place de Liverpool sur le toit du football anglais. Hansen l’avoue encore maintenant, cette phrase l’a construit en tant que Pundit pour les médias. Cela ne l’a toutefois pas empêché de poursuivre les clashs dans ses analyses. Car, que ce soit sur un plateau télé ou sur un terrain de foot, Hansen est dur sur l’homme.S’il n’a pas la carrure d’un Ron Yeats quand il arrive à Anfield en 1977, le jeune Alan se fait vite respecter au plus haut niveau et devient un leader du vestiaire. Avec sa tête de jeune premier, Mister Cool, comme l’appelait son ex-équipier Alan Kennedy, a tout du défenseur central moderne : le physique, la vision du jeu, l’anticipation et, surtout, une relance remarquable. Garry Gillespie, qui l’a côtoyé durant lesde Liverpool, le considère d’ailleurs comme «» . Un avis partagé par Alan Kennedy qui ose la comparaison avec Bobby Moore, le modèle en la matière outre-Manche : «» Son palmarès parle pour lui : en 620 matchs avec Liverpool, l’Écossais a remporté trois C1, 2 Cups, 4 League Cups et 8 championnats d’Angleterre. C’est sûr que ça a plus de gueule que le jeu vidéo pour lequel il a prêté son nom et sa tronche en 2007 :