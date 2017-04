Ian Rush : cœur et moustache

#3: Ian Rush

Working Stache Hero

Youtube

1984 : Big Brother is watching Ian Rush

Retour Suite

» , raconte rétrospectivement Ian Rush au Guardian . «» Car ces quelques mots du manager ont offert auxune de leurs plus belles histoires d’amour, convainquant celui qui deviendra une légende desde persévérer sur les bords de la Mersey après une première saison compliquée. Débusqué en 1980 à Chester City contre 300 000 livres, transfert le plus onéreux de l’époque pour un joueur de 18 ans, Rush est d’abord cantonné à la réserve pour s’adapter au système des. À l’heure de faire les comptes, Ian Rush n’a inscrit aucun but en sept matchs. La marche semble trop haute pour ce fils de sidérurgiste, fan d’Everton et de Jimmy Greaves dans ses années tendres. Au point qu’un départ à Crystal Palace est même envisagé. Mais Paisley sait que l’heure du néo-international gallois va bientôt sonner.Et Rush ne refera pas le coup de la panne de réveil. Lespiétinant en ce début de saison 1981-1982, le Gallois est rapidement intégré au groupe pro. Le 30 septembre, contre les Finlandais d’Oulun Palloseura en C1, il marque son premier but pour Liverpool trois minutes après son entrée sur le terrain. Quarante-neuf capes et trente pions plus tard, Ian Rush a trouvé une place qu’il ne lâchera plus : celle de buteur attitré des. L’éclosion de l’attaquant n’est pas étrangère à la fin de saison des: dixièmes à la mi-saison, ils arrivent à arracher le titre de champion d’Angleterre et une League Cup grâce à un rush final détonnant. Considéré par ses coéquipiers comme la première ligne défensive de l’équipe, le Gallois conserve toute la générosité et l’altruisme qu’on lui reprochait à ses débuts, mais y a greffé un instinct de tueur devant les cages. Son quadruplé en novembre 82 à Goodison Park permet à ce duvet devenu moustache d’entrer dans le cœur des. L’infatigable avant-centre peut alors compter sur un allié de poids en la personne de Kenny Dalglish, son principal pourvoyeur de ballon. «» , résumera le Gallois.Le numéro 9 desva définitivement changer de statut en 1984. Champion d’Angleterre, champion d’Europe et vainqueur de la Coupe de la Ligue, joueur de l’année PFA et FWA, il devient cette année-là le premier britannique sacré Soulier d’or européen avec 47 buts au compteur. Le pays de Galles n’ayant pu lui offrir l’exposition qu’il méritait à l’Euro 84, il échoue au pied du podium pour le Ballon d’or, attribué à Michel Platini. Rush doit attendre l’été 87 et le départ du meneur français pour prendre sa place à la Juventus, dans un contexte où le drame du Heysel hantait encore tous les esprits. Cette expérience en Italie est une désillusion pour l’avant-centre gallois, qui accepte de revenir au bercail un an après l’avoir quitté. Anfield se languit du retour de «» , bien que le trio Barnes-Aldridge-Beardsley ait fait mieux qu’assurer l’intérim.Dalglish, qui a depuis glissé sur le banc, continue de faire confiance à son ancien compère qui le lui rend bien en continuant d’enfiler les buts. Après le drame d’Hillsborough et l’exclusion des clubs anglais des joutes européennes, le virage des années 90 est plus délicat à négocier, mais Rush est toujours à la barre de l’attaque liverpuldienne. En 1993, Graeme Souness le nomme capitaine, un rôle qu’il va prendre à bras-le-corps pour mettre sur orbite la génération de McManaman et Fowler. En quittant Anfield en 1996, avec le titre de meilleur buteur de l’histoire du club et un palmarès aussi fourni que sa moustache, Ian Rush a apporté quinze ans plus tard la meilleure réponse qui soit à Bob Paisley.