« Je laisserais ma femme coucher avec Steven Gerrard »

#1: Steven Gerrard

« Dieu seul sait où on serait aujourd’hui s’il était parti »

« Il ne serait jamais devenu Steven Gerrard s’il n’était pas né ici »

« Une légende urbaine »

Par Eddy Serres, à Liverpool

» Casquette d’Everton posée sur un crâne chauve, Joe souffre le martyr à chaque compliment adressé à Steven Gerrard. «» En ravalant sa fierté et son fanatisme pour les, Joe trouverait presque de la sympathie envers un homme qui lui a pourtant fait passer ses «» .Rien de mieux que de se rendre à l’intérieur de The Park, mythique pub situé à l’arrière du Spion Kop – où l’histoire desest chantée avant et après les rencontres par ses plus fidèles supporters –, pour comprendre l’impact de SG8. L’air y est lourd, l’odeur de houblon bizarrement agréable. L’espace se fait rare et chaque petit air frais se savoure. L’interminable queue au bar semble un bon prétexte pour entamer la discussion avec un bien-nommé Steven. «» «, ajoute un petit homme bloqué entre deux commandes et qui écoutait la discussion avec discrétion.Big Four.» Un violent sursaut après ce mauvais rêve, sans doute.Rendez-vous à l’extérieur du pub pour discuter avec George, la soixantaine bien prononcée, dont les traits de visage sont si épais qu’une imprimante 3D n’aurait pas fait mieux. «Scouser,(S’adressant à ses potes qui se grillent une clope)» , lâche-t-il avant de balancer un rot parfumé, puis de se barrer en se marrant.Nouvel intervenant impromptu, qui, ayant entendu les simples «» suivi de «» n’a pu contenir son ardeur et s’est lui-même posé la question quant au rapport qu’il entretient avec le jeune milieu retraité. «» Pas même le temps de souffler ou de lui demander son prénom que l’intrépide file à l’intérieur du pub pour reprendre en chœur le chant lancé par ses potes. «Rose n’est plus toute jeune. De ses propres mots, elle demeure «» . Mobilisée avec l’association Total Eclipse of The Sun, qui vise à bannir le tabloïd de la cité portuaire, elle revient sur la relation nourrie entre la ville et son héros. «(l’autobiographie de Stevie-G se ponctue en effet par «» , son cousin décédé durant la tragédie, ndlr). » Rencontre maintenant avec Emmanuel, fan français desdepuis les, qui traverse la Manche plusieurs fois par saison pour effectuer son pèlerinage à Anfield. «» De fait, chose tout de même rare chez les capitaines, Gerrard avait le don d’être à la fois un leader silencieux, ne s’exprimant que par sa qualité intrinsèque, et également un sacré meneur d’hommes lorsqu'il s’agissait de rentrer dans le lard. Une personne dont tout le monde souhaitait suivre l’exemple, en somme.Adossé à un, John beugle comme un forain pour écouler son stock de fanzines. Deux, il s’agit du prix de sa parole. «(s’arrêtant subitement pour faire la réclame du programme du match contre Crystal Palace)King KennySur les bons conseils de John, nous rencontrons Alan, qui travaille pour le club en tant que steward. Un enfant pur et dur de Toxteth, un quartier réputé pour sa criminalité. «Retour à l’intérieur de The Park, où les Kopites se mettent les dernières pintes avant de rejoindre leur tribune pour la rencontre face à Crystal Palace. Sereinement assis à l’arrière de l’établissement, Isaac et Kirsty boivent sans se presser. Ils ont de la bouteille. Leur 32anniversaire de mariage vient de passer. «» , souffle Isaac, pas fâché de l’absence de réponse pour autant. «» , dit-il dans le plus grand des sérieux, avant de claquer un smack à l’intéressée, qui paraît davantage flattée que vexée. «, poursuit Isaac.» Elle est sans doute là, la plus grande victoire qu’a pu offrir Steven Gerrard à Liverpool.