Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Lazio

#40: Christian Vieri

Et si Vieri n'avait pas été blessé pendant la moitié de la saison ? Et si son but contre Milan n'avait pas été annulé ? Et si son coup de tête contre la Fiorentina ne s'était pas écrasé sur la barre ? À ces trois questions, une seule et même réponse : la Lazio aurait remporté le Scudetto en 1999. Arrivé à Rome pour 28,5 millions d'euros après un Mondial 98 où il inscrit cinq buts, Vieri est la cerise sur le gâteau du projet de Cragnotti pour régner en Europe. Problème, il se blesse dès son premier match. Quatre mois d'absence. Une durée pendant laquelle lesgalèrent, avec, à la trêve, une décevante 5place au classement. À la reprise, en janvier, Vieri est de retour. Et tout change. Son entente avec Salas est dingue, les deux marquent pratiquement à chaque match. La Lazio se met à enchaîner les victoires, jusqu'à caracoler en tête. À quelques millimètres près, Vieri serait alors devenu le nouveau Chinaglia : des millimètres qui vont amener le juge de ligne à annuler (injustement) son but face à l'AC Milan (0-0), et qui vont l'empêcher de marquer le but vainqueur contre la Fiorentina lors de l'avant-dernière journée (1-1). La Lazio perd finalement le Scudetto pour un petit point. Et Vieri filera à l'Inter pour 46,5 millions non sans avoir offert, en guise de cadeau d'adieu, la Coupe des coupes à la Lazio, avec un but en finale contre Majorque.