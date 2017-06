Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Lazio

#7: Pino Wilson

Lorsque l'on évoque la Lazio 1974, on pense tout de suite à Giorgio Chinaglia, et au regretté Luciano Re Cecconi. Pourtant, le ciment de cette équipe, c'état Pino Wilson. Arrivé de l'Internapoli en 1969, il va s'imposer comme le défenseur central sûr de cette équipe qui, quelques années plus tard, remporte le Scudetto. Ami de longue date de Giorgio Chinaglia (ils avaient joué ensemble à l'Internapoli entre 1967 et 1969), il aurait pu quitter la Lazio après la relégation de 1971. Mais le nouvel entraîneur, Tommaso Maestrelli, lui demande de rester. Et lui remet le brassard de capitaine. Dès lors, Wilson devient l'un des meilleurs défenseurs du championnat italien, et est même convoqué pour le Mondial 74. Il y dispute deux matchs (contre l'Argentine et la Pologne), fait extrêmement rare à une époque où les défenseurs de lajouent essentiellement dans les trois grandes équipes du Nord. Capitaine exemplaire, il devient presque l'entraîneur de l'équipe lors des moments noirs (cf les décès de Maestrelli et Re Cecconi) et montre la voie aux jeunes. En 1978, il décide de rejoindre son pote Chinaglia à New York. Il n'y reste qu'un an, et rentre à Rome pour reprendre son brassard. Sa carrière se termine en 1980 après son implication dans le scandale du Totonero et sa suspension de trois ans et demi. Lorsqu'il est amnistié, en 1982, il a 37 ans et aucun club n'ose lui proposer un dernier défi. Pas même la Lazio, qui aurait pourtant bien eu besoin de lui en Serie B.