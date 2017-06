Alessandro Nesta, cœur bleu ciel

#2: Alessandro Nesta

Zeman a dit : « Non, moi, je ne veux personne en défense, je veux ce garçon-là. » Il parlait de moi. « Il va jouer titulaire, au centre de la défense. » Moi ! Comment ça moi ? Oui, moi."

"Je me suis demandé s'il restait quelqu'un à la Lazio. C'était un vrai bordel, le club n'avait plus d'argent et a dû nous vendre"

"Comment peux-tu me dire de m'en aller la veille du derby ? Pourquoi ne pas me l'avoir dit deux jours après ? Je n'ai pas arrêté d'y penser, j'étais mal. À la fin de la première mi-temps, on perdait déjà 3-0, tout ça m'est monté au cerveau, j'ai dit que je voulais sortir et j'ai été remplacé."

Oui. Il faut savoir que toute ma famille est. Mais vraiment. Nous vivions à Cinecittà, un quartier très populaire de Rome, dans une barre d’immeuble immense. Peut-être 500 mètres d’appartements les uns à côté des autres. Je ne sais même pas combien de familles vivaient là-dedans. Mais une seule était de la Lazio : nous. Toutes les autres étaient de la Roma. Et quand tu es dans ce cas, tu deviens un supporter encore plus fervent.Un vrai. J’allais au stade tout le temps, et pourtant, la Lazio était souvent en Serie B. Il y a eu une période de mieux, avec Bruno Giordano, Laudrup. Mais ensuite, il y a eu la Lazio du -9, la période la plus difficile de l’histoire du club. Moi, j’étais ramasseur de balles à l’époque.Mon père voulait absolument que j’aille à la Lazio, et dès que l’occasion s’est présentée, il l’a saisie.C’est là-bas que j’ai grandi sur le plan footballistique. Au tout début, j’étais attaquant. Mais je suis devenu de plus en plus grand, avec des pieds de plus en plus longs. Du coup, j’ai reculé. Pour mon premier match avec l’équipe première de la Lazio, j’ai joué au milieu. Finalement, je me suis retrouvé défenseur latéral. Ensuite, Zeman est arrivé. Le défenseur central de la Lazio s’est blessé, et, du coup, il m’a mis au centre de la défense pour les quatre derniers matchs de la saison. L’année d’après, j’étais jeune, le président Cragnotti avait de l’argent pour acheter des joueurs. Zeman a dit : «» Il parlait de moi. «» Moi ! Comment ça moi ? Oui, moi. Et c’est ce qui s’est passé.Oui, c’est lui qui m’a fait le plus progresser. Il s’occupe peu de la phase défensive. Ce qui lui importe, c’est de marquer un but de plus que l’adversaire. Il s’en fiche de prendre quatre buts, du moment que tu en marques cinq. Sur le plan physique, il m’a fait travailler comme une bête. Il m’a tué. Mais cela m’a fait devenir plus robuste.Oui, c’était la finale de la Coupe d’Italie. Cela reste encore aujourd’hui l’une des plus belles soirées de ma vie. À l’aller, nous avions perdu 1-0 avec un but de Weah à la dernière minute. Là, au retour, on prend un but dès l’entame de la seconde période. On doit donc marquer trois buts. Là, notre entraîneur fait entrer un joueur suisse, Gottardi. Ce jour-là, on aurait dit Maradona. Il a marqué, il a provoqué un penalty. Et ensuite, je marque le troisième but qui nous offre la Coupe.C’était magnifique. Quand tu es plus jeune, tu es encore plusde ton équipe. Quand tu grandis, tu prends du recul. Mais ce soir-là, j’avais 22 ans, j’étais un vrai supporter. Après le match, je planais.C’était un rêve. J’ai toujours été chanceux dans ma vie parce que quand j’étais petit, la Lazio était un champ de ruines, pleine de dettes, impliquée dans le Totonero, elle n’avait pas d’argent, Serie B. Dès que j’ai commencé à jouer avec l’équipe première, Cragnotti est arrivé. Il a investi beaucoup d’argent, il a acheté de grands joueurs, les plus forts du monde. Il m’a donné l’opportunité de gagner des trophées avec mon club de cœur.C’était surtout irréel. J’étais en train de faire un toro à Formello, dernier jour du mercato. Le fils de Cragnotti m’appelle et il me dit : «» Je lui réponds : «Quelques heures plus tard, je me retrouve à San Siro. Moi, je ne voulais pas. Ensuite, cela s’est révélé être la chance de ma vie, mais à ce moment-là, je ne voulais pas y aller. J’arrive au stade pour la présentation officielle, et il y avait Inter-Milan, match amical de charité. Je suis sur la pelouse, je me tourne, et là je vois Crespo avec le maillot de l’Inter, alors que le matin même, on faisait ensemble un toro avec le maillot de la Lazio ! Il me dit : «» Je me suis demandé s’il restait quelqu’un à la Lazio. C’était un vrai bordel, le club n’avait plus d’argent et a dû nous vendre.C’était dramatique. Dès mon arrivée, j’ai dû faire une interview en direct pour une émission italienne, laje crois. Et moi, j’étais vraiment triste. Galliani est venu me voir et m’a fait comprendre qu’il valait mieux que je sourie un peu, au moins devant les caméras. Ils venaient de dépenser quoi, 30 millions pour moi, et moi j’étais triste. Les premiers jours cela a été difficile...Je suis quelqu’un de très orgueilleux. La première fois que je suis revenu à Rome pour un Lazio-AC Milan, des supporters ont jeté des bouteilles d’eau sur moi. Tout le monde me jugeait coupable de mon départ et disait que c’est moi qui avait voulu aller à Milan. La vérité, c’est que j’ai été forcé à aller à Milan. Aujourd’hui, je dis que cela a été ma chance, mais à l’époque je ne voulais pas partir. C’était évident que la Lazio était en train de faire faillite, les gens le savaient. Alors pourquoi ils m’en voulaient ? Ils auraient pu en vouloir au président, mais pas à moi. Ensuite, les années se sont écoulées, et à chaque Lazio-Milan, j’ai reçu des coups de fil pour «» . Mais moi, je ne fais la paix avec personne. Si vous voulez me siffler, vous me sifflez, si vous voulez m’applaudir, vous m’applaudissez. Moi, je viens, je joue, et quand le match se termine, je rentre à la maison. Point.Oui, et c’était aussi de la fierté. Je pense m’être toujours bien comporté. J’ai toujours eu de beaux rapports avec les. Le problème, c’étaient les. Lors d’un Lazio-Milan, ils m’ont envoyé un message en me disant : «» Une vraie menace. Après, pour les autres, pour les familles, je sais qu’il y a de l’affection pour moi, car je suis de Rome. On se souviens de moi avec plaisir. Avec ces supporters-là, je n’ai jamais eu aucun problème. En revanche, les ultràs veulent toujours que tu fasses certaines choses. Moi, je ne veux rien faire. Moi, je joue au football. Et vous, vous faites les supporters. Basta.Si, évidemment. J’ai fait quelques erreurs à cause de mon jeune âge. Il y a eu un derby à Rome où je suis sorti du terrain furieux, en 2001. La Roma était plus forte que nous. À cette époque, le président Cragnotti voulait déjà me vendre. On me disait : «» , je répondais : «» , on s’embrouillait. La veille du derby, le président m’appelle et me dit : «» Je lui ai encore répondu : «» Comment peux-tu me dire de m’en aller la veille du derby ? Pourquoi ne pas me l’avoir dit deux jours après ? Je n’ai pas arrêté d’y penser, j’étais mal. À la fin de la première mi-temps, on perdait déjà 3-0, tout ça m’est monté au cerveau, j’ai dit que je voulais sortir et j’ai été remplacé. Je n’aurais jamais dû faire ça. Si cela arrivait aujourd’hui, je l’aurais géré différemment.Si si. En 2006.... Oui, 2006 je crois. J’ai voulu revenir à la Lazio. Je jouais enavec Massimo Oddo, et il jouait à la Lazio. Je lui ai demandé de voir avec le président Lotito s’il voulait que je revienne. J’étais même en fin de contrat. Tu sais ce qu’il a dit ? Que j’étais trop vieux. Il a même dit dans les journaux : «» Tu peux dire ça avec plus d’élégance, autrement, avec plus de style. Surtout que j’avais 30 ans, pas 38. L’année d’après, j’ai gagné la Ligue des champions avec l'AC Milan. Je me rappelle même l’avoir vu le soir de la finale, quand j’allais chercher la Coupe, il était caché derrière Galliani. Tu imagines. À partir de là, basta. Les années suivantes, on m’a rappelé pour que je revienne à la Lazio, mais je n’ai pas voulu y aller. Il s’était planté, tant pis. Ça n’empêche pas que mon cœur sera toujours. Je serai toujours