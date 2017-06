Giorgio Chinaglia, le cri de guerre

#1: Giorgio Chinaglia

Obsédé par la victoire et le but

Garçons de café, derby et ennemi numéro 1

American Dream

Giorgio Chinaglia est mort le dimanche 1avril 2012 à la suite d’un arrêt cardiaque dans un lit d’hôpital à Naples, en Floride. Mais c’est à Rome que la nouvelle a suscité le plus d’émoi. Pourquoi à Rome ? Parce que plus que n’importe quel autre, Giorgio Chinaglia a passé sa vie à hisser haut les couleurs de la Lazio, voilà pourquoi. En vérité, Chinaglia était le véritable talisman de la première équipe de la capitale. Il était celui qui, entre deux coups de poing assénés à ses adversaires et ces bastos envoyées sur des bouteilles vides lors des mises au vert, avait entraîné ses compagnons vers le succès du premier Scudetto du club en 1974. Celui qui, après un détour par l’Amérique, avait été ce président charismatique capable de déployer une banderole dans le stade pour remercier les supporters de tout l’amour qu’ils lui donnaient : «» , avaient pu lire les. Celui qui, au milieu des années 2000, avait tenté de racheter la Lazio, avant de devoir s’exiler définitivement aux États-Unis, cerné par une justice italienne qui l’accusait en vrac d’association de malfaiteur et d’avoir fricoté avec la mafia. Chinaglia ne pouvait plus remettre le pied dans la ville qui l’avait fait roi, sous peine d’être expédié au cachot. Mais pour ses supporters, il restait ce personnage plus gros que la vie qui avait tout donné pour eux, pour le meilleur et pour le pire. Alors, la semaine qui suivit ce dimanche 1avril fut consacrée à rendre hommage à la mémoire du disparu.Le jeudi, une messe fut donnée en hommage au grand champion, dans l’église du Sacro Cuore, dans le chic quartier de Prati, au nord de la ville. Deux mille personnes se pressèrent dans le lieu de culte. Parmi eux, des anciens compagnons, des joueurs de l’effectif actuel, et beaucoup d’anonymes. Plusieurs personnes prirent la parole. Dans son prêche, entrecoupé de chauds applaudissements, le prêtre remercia l’ancien footballeur pour avoir, «» . «» , ajouta en étouffant son sanglot Tony Malco, le compositeur de l’hymne du club et ami de l’ancien joueur. Le samedi d’après, la Lazio recevait le Napoli à l’Olimpico. La veille du match, Edy Reja, l’entraîneur romain de l’époque, avait annoncé la couleur en conférence de presse : «» Pour aider les joueurs dans l’entreprise, le maillot de l’historique numéro neuf fut exhibé avant le coup d’envoi, puis placé à côté du banc de touche. Et, à l’entrée des vingt-deux acteurs, la Curva Nord, le virage des supporters de la Lazio, avait confectionné une énorme chorégraphie à la gloire de son ancien héros. Un même cri, scandé par tout le stade, accompagnait le spectacle : «» , «» . Comme à la grande époque, quarante ans plus tôt.Après une enfance passée au pays de Galles , où sa famille avait émigré, Giorgio Chinaglia revient en Italie à la fin des années 1960 pour jouer au football. D'abord à la Massese, en Serie C, puis à l'Internapoli, de 1967 à 1969. Là-bas, il rencontre Pino Wilson, qui deviendra son alter ego. À l'été 1969, la Lazio fait une offre à l’Internapoli. Le club romain souhaite recruter la doublette magique : Wilson le défenseur et Chinaglia l'attaquant, offrant 100 millions de lires pour ce dernier. Le président de l'Internapoli, Carlo De Gaudio, tente en vain de convaincre Giorgio de rester : «, se souvient-il.» Quand il débarque à Rome, la Lazio est une modeste équipe qui, depuis sa création en 1900, n’a remporté qu’une maigre Coupe d’ Italie en 1958. Dès ses premières apparitions, l’inconnu Chinaglia se met l’Olimpico dans la poche. Ce n’est pas l’élégance qui séduit le public : c’est sa combativité.Âgé de 15 ans lorsque Chinaglia débarque, Vincenzo d’Amico, formé à la Lazio , a bien en tête la première image qu’il se fait de l’attaquant : «» Felice Pulici, gardien de but arrivé en 1972, a lui aussi l’impression d’avoir un buffle sur le terrain. Dans son bureau de la Fédération handisport où il s’occupe du secteur des sourds, il n’a pas besoin de se forcer pour convoquer ses souvenirs : «» Mais Chinaglia est un homme qui épouse des causes, et malgré ce que d’aucuns auraient considéré comme un handicap, il a décidé une chose : porter sur ses épaules toute l’équipe, et l’amener le plus haut possible. Hélas, après deux saisons dans l’élite, la Lazio descend en Serie B. Tommaso Maestelli, qui vient de passer trois ans sur le banc de Foggia, devient alors l’entraîneur de la Lazio. Or, Maestrelli, plus que n’importe quel autre coach, semble comprendre Giorgio Chinaglia.La tâche n’est pourtant pas facile. Felice Pulici : «Nerazzurri"Vous voyez, c’est comme ça qu’il faut lancer votre avant-centre." » Les coéquipiers, au début incrédules, comprennent bien vite que ces moments de folie ne durent que cinq minutes. «"oui Giorgio, tu as raison, la prochaine fois j’y penserai"» , s’amuse encore Wilson, le capitaine de l’équipe. Wilson, toujours : «Maestrelli a la capacité d’adapter son discours à chaque joueur de l’effectif, et de prendre en compte les moindres détails. «"Oui, oui Giorgio, tu as raison",» , poursuit D’Amico. Entre les deux hommes s’instaure une relation de type père-fils. Le dimanche matin, avant d’aller au match, Maestrelli vient souvent réveiller son attaquant en lui apportant le petit-déjeuner, quand celui-ci n’a pas dormi chez lui. Lors des mises au vert, le coach ferme aussi les yeux sur le principal hobby de ses ouailles, Chinaglia en tête, qui consiste à s’amuser avec les nombreux flingues qui remplissent les sacs de sport. «, se rappelle Wilson.» , confesse-t-il aujourd’hui dans un sourire amusé. «» , continue D’Amico.Vrai. Si Chinaglia maltraite ses coéquipiers, allant parfois jusqu’à frapper ceux qui selon lui sont coupables d’erreurs, il traite d’égal à égal le petit personnel de la Lazio, mais aussi les supporters. Alfredo Recchia, qui deviendra plus tard l’homme de confiance de Giorgio, est alors chauffeur de bus du club. «La saison de Chinaglia en Serie B n’a pas que du mauvais : c’est à ce moment qu’il est appelé pour la première fois en sélection nationale. Une première. Cette première cape n’arrange pas le melon du joueur, qui prend un malin plaisir à s’entraîner systématiquement avec les maillots échangés contre ses adversaires lors des rencontres internationales. Forcément, la chose fait grincer les dents de certains coéquipiers. «, raconte Pulici."Ce sont les moins de 23 ans, ce n’est pas une vraie sélection, c’est la nationale de Mickey." » Au vrai, Chinaglia accorde une importance toute particulière au maillot, qui représente pour lui une revanche sur ses années d’immigré passées loin d’un pays qu’il a vite considéré, après les premiers errements, comme la terre mère. La victoire de l’ Italie contre l’ Angleterre à Wembley en 1973, devant un stade remplis de «» , comme la presse anglo-saxonne les présente, est pour lui un triomphe, d’autant plus qu’il est à l’origine du but victorieux de Fabio Capello , et qu’il avait lui-même été serveur dans le restaurant que son père avait ouvert à Cardiff en abandonnant le boulot à la mine.C’est la période où tout réussit à celui que les supporters ont déjà rebaptisé Long John, en référence à son passé d’immigré britannique. En 1974, la Lazio remporte son premier Scudetto après avoir frôlé le titre la saison précédente. Le football pratiqué par cette bande de fous qui ne forme qu’un seul homme sur le terrain, fait de mouvement rapide et d’abnégation, déstabilise complètement une vieille botte obsédée par le. Chinaglia, lui, est le leader de cette équipe et jouit de l’admiration d’une moitié de la ville éternelle. L’autre moitié – les– lui voue une haine immense. Il faut dire que le Bison prend un malin plaisir à provoquer les supporters. Le tunnel de l’Olimpico est alors situé juste devant la Curva Sud, le virage des supporters de la Roma. Avant de rentrer sur le terrain, Chinaglia se plaît à faire dépasser sa chaussure et à bouger son pied comme un danseur, ce qui a le mérite d’excéder lesEt puis il y a cette image, l’une des plus connues dans la carrière du Bison : cet index tendu devant la Curva Sud en signe de défi, après un but qui amène la victoire aux siens dans un derby de 1974. Pulici : «RomanistiLes épisodes de bagarre entre Chinaglia et la «» ne manquent pas. Citons-en ici deux. «, relate l’ami de toujours et capitaine Pino Wilson.» Maurizio Manzini,historique de la Lazio, a lui aussi son histoire à raconter depuis son téléphone : «: "Tiens, il y a le maudit bossu.""Il est là, le bossu."Ce qui au départ n’était que du folklore propre aux villes scindées en deux camps distincts finit par dégénérer. Dans la rue, les insultes deviennent systématiques. Puis, ce sont des menaces adressées à la famille du joueur. «, se souvient Pulici.» Pino Wilson : «» Nous sommes alors en 1976, et Chinaglia laisse Rome et derrière lui un titre de meilleur buteur, un Scudetto, des vrais amis, et un père spirituel, Maestrelli, gravement malade. C’est le départ pour l’Amérique, New-York, ses Cosmos et ses stars. Chinaglia ne reviendra à Rome que sept ans plus tard, pour devenir président la Lazio . Mais ça, c'est encore une autre histoire.