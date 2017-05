Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Juventus

#5: Gaetano Scirea

Le 3 septembre 1989, Sandro Ciotti, le présentateur de la, prend le micro en plein direct. Avec son inimitable voix grave, et des trémolos dans la gorge, il annonce l'impensable : «» Un accident survenu sur une route de Pologne, alors que Scirea, devenu entraîneur adjoint de la Juve depuis un an, était venu superviser le prochain adversaire de la Vieille Dame en Coupe UEFA. La nouvelle provoque un incroyable émoi dans toute l'Italie, et pas seulement chez les supporters de la Juve. Car Scirea était l'un de ces joueurs, rares, que lesdes équipes adverses respectaient. Défenseur de la Juve des années 70-80, il a probablement composé, aux côtés de Gentile et Cabrini, la meilleure ligne défensive de l'histoire du foot italien. Ces trois-là étaient le bon, la brute et le truand. Scirea était le bon. 552 matchs disputés avec la Juventus, aucun carton rouge. Aucun mot de travers.À la Juve, il a lié une relation très forte avec son gardien, Dino Zoff. Ensemble, ils soulèvent la Coupe du monde en Espagne, en 1982. Et pendant que toute l'équipe fait la fête pendant toute la nuit, eux deux célèbrent la victoire à leur manière. «» , raconta Zoff. Scirea était comme ça. Simple dans la vie, juste sur le terrain. Avec la Juventus, il a tout gagné. Sept titres de champion, deux Coupe d'Italie, et le trio magique C1, C2, C3. Seize années de dévotion à la cause turinoise (merci à Luciano Moggi de l'avoir repéré à l'Atalanta), et un rôle de libéro profondément révolutionné. Peut-être parce que, petit, il rêvait de porter le 10 de Gianni Rivera, et qu'il a souhaité, à sa manière, apporter de la technique, de la grâce et de l'élégance à un poste qui, jusqu'alors, était plutôt réservé aux joueurs rugueux et rentre-dedans.