Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Juventus

#49: Andrea Pirlo

Quand Andrea Pirlo débarque à Turin, il a déjà 32 ans et une vie à l'AC Milan derrière lui. Pourtant, du côté du club, on en est convaincu : Pirlo est cuit, en bout de course. En quatre années à Turin, il va prouver tout l'inverse. Des ouvertures folles, des coups francs pour débloquer des situations et une influence capitale dans le jeu de l'équipe de Conte, dont il est l'un des piliers. Non, Andrea n'est pas cuit. À la Juve, où il est arrivé gratuitement (!), il va gagner quatre titres de champion d'Italie, soit le double de ce qu'il avait gagné en dix saisons à Milan. Un an après son arrivée, soit à 33 ans, Pirlo s'est même laissé pousser la barbe. Pour devenir encore plus christique qu'il ne l'était déjà.