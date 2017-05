Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Juventus

#27: Paolo Rossi

Paolo Rossi, c'est l'histoire d'un destin. Le destin d'un joueur dont la carrière aurait pu s'arrêter en 1980, lorsqu'il est suspendu deux ans dans l'affaire du Totonero. Dégoûté, Paolo pense alors arrêter le football une bonne fois pour toutes. On se serait alors juste souvenu d'un buteur exceptionnel pendant trois saisons avec Vicenza, et c'est tout. Heureusement, la Juventus a cru en lui et a su lui redonner foi. Le cluble fait venir malgré sa longue suspension, qui prend fin en avril 1982. Juste le temps pour Rossi de disputer trois matchs, d'inscrire un but et de gagner le Scudetto. Dans la foulée, et à la surprise générale, il est convoqué pour le Mondial 82 par Bearzot. La suite, on la connaît : six buts marqués en Espagne, une Coupe du monde soulevée et un Ballon d’or remporté quelques mois plus tard. Les trois années suivantes, maillot blanc et noir sur les épaules, ne seront évidemment jamais à la hauteur de cette année 1982, mais Rossi y conquiert tout de même une C3 et une C1, en plus d'un autre Scudetto. Un palmarès plutôt coquet, pour un joueur qui aurait pu ne vanter qu'un championnat de Serie B glané avec Vicenza, s'il avait véritablement raccroché les crampons en 1980.