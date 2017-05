Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Juventus

#9: Roberto Baggio

Étrangeté : le plus grand joueur italien de l’histoire n’est pas le plus grand joueur de l’histoire de la Juventus. Arrivé à Turin en 1990 et reparti cinq années plus tard, en 1995, Roberto Baggio n’aura, au pied des Alpes, jamais vraiment réussi à devenir l’héritier de Platini qu’il était censé être. La faute à de multiples choses. Le poids du scandale, pour démarrer. Débarqué de la Fiorentina avec l’étiquette du traître – son passage de Florence à Turin vira à l’émeute urbaine en Toscane –, Baggio a toujours refusé de l’endosser : c’est ainsi qu’il refusa de tirer un penalty contre son ancien club dans un match que la Juventus finit par perdre. Pas vraiment le genre de choses qu’on aime à Turin, où la raison d’État est censée passer avant les affaires de cœur.Quoi d’autre ? Un positionnement bizarre. Pas assez buteur, pas assez passeur, pas assez numéro 9, pas assez numéro 10 : neuf et demi, comme le surnomma un jour Platini, sans doute pour le rabaisser. Et puis, le sens de l’époque. Joueur fragile parvenu au sommet à un moment de l’histoire où le football avait choisi de se muscler pour toujours, Baggio fut plus ou moins placardisé par son entraîneur, Marcello Lippi. Un échec total, alors ? Pas vraiment non plus. À Turin, Roberto Baggio eut le temps de sculpter des buts venus d’ailleurs, de remporter un championnat, un Ballon d’or, et de gagner une Coupe de l'UEFA plus ou moins à lui tout seul. Avant de partir continuer à écrire sa légende de son côté. Baggio à la Juventus, vraiment une étrangeté : peut-être le seul moment de l’histoire de ce club où un joueur fut plus grand que l’institution.