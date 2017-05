Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Berrichonne (du 24e au 4e)

#16: Florent Malouda

Une gifle. Le 4 mai 2015, sur les fils d'actualités, une alerte tombe : «» Comme ça, à peine un an après que l'ancien international français ait rejoint le CA du club. La raison est simple. Selon le président Thierry Schoen, Malouda aurait proposé de racheter «» Et ce alors que trois ans plus tôt, le vestiaire de l'équipe première avait été renommé à son nom. Bon, revenons au terrain, car c'est là que Florent est devenu Malouda. Tout a démarré sur un avion pris le 28 juillet 1995. «, racontait-il il y a quelques années dans les colonnes de» Malouda a alors quinze ans, arrive de la banlieue de Cayenne où son père, instituteur et directeur d'école primaire, entraîneur à Rémire-Montjoly, l'a imbibé dans le foot et le petit Florent a déjà terminé major de sa promo au stage Larqué mais s'est aussi fait refouler du centre de formation du Stade Rennais. Puis, Joseph Mercier va le repérer lors de la coupe nationale 15 ans disputée avec la sélection de Guyane à Clairefontaine. Son nom est soufflé à la Berrichonne. On patiente et il y aura ce match à Kourou du Variété Club de France lors duquel Platini et Zvunka le découvre. «» , racontera plus tard Victor Z. La suite : Malouda décroche son bac électrotechnique à Blaise-Pascal, s'éclate sur les terrains, épate par sa gentillesse, soigne progressivement son mal du pays et est pris sous son aile par Mimmo, le patron de la pizzeria mythique de la ville. Il raconte s'être «» à la Berrichonne, débute doucement en D1 en mai 97 et explosera durant le mandat de Joël Bats. L'histoire est lancée et les futurs transferts (Guingamp, Lyon, Chelsea...) de la pépite permettront à la Berri de respirer financièrement.