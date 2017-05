Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de la Berrichonne

#46: Jacob Mulenga

Vidéo

#47: Roger Mindonnet #45: Claudio Beauvue

Une dizaine de secondes pour concentrer une saison d'espoir et trois autres de galère. Il y a l'art et la manière de boucler une histoire. Jacob, lui, avait décidé de filer par le haut. C'était le 15 mai 2009, lors d'un match sans intérêt face à Clermont (1-0) dont on retiendra trois points anecdotiques mais surtout un geste. Une inspiration, à vingt minutes de la fin, qui se sera décomposée ainsi : une danse de Bakary Sako sur le côté, un centre tendu puis, un contrôle, un ballon relevé de la tête et une bicyclette balancée dans la lucarne de Michaël Fabre. Le Jacob Mulenga de la Berrichonne, c'était avant tout ça : un mélange de folie et de gestes décisifs au cœur d'une institution déclinante. Au bout, il y aura un peu plus de trente pions en quelques 120 matches et un sourire resté dans les têtes avant de s'enterrer aujourd'hui en Chine après un bon passage en Eredivisie, à Utrecht. Grammy Jacob.