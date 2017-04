Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'OM

#5: Basile Boli

#6: Josip Skoblar #4: Didier Deschamps

Un grand sensible et un guerrier. Un cœur tout mou et un corps de bœuf. Un nounours agressif. Des éclats de rire et des fracas d'attaquants. Des larmes et des coups de tête. Bref, à l'Olympique de Marseille, Basile Boli a marqué autant par ses excès d'émotions que par ses excès d'engagement. Après sept saisons du côté d'Auxerre, Bernard Tapie l'enrôle en 1990 sur la Canebière. Histoire de former une défense de déménageurs avec Carlos Mozer, Bernard Casoni, Éric Di Meco ou Marcel Desailly. D'abord sceptiques à son sujet en raison d'une querelle avec Jean-Pierre Papin en demi-finale de Coupe de France, les supporters marseillais se prennent vite d'affection pour le grand gaillard. Sa réaction après la défaite en finale de la C1 en 1991 contre l'Étoile rouge finit de convaincre le public marseillais. Il est terriblement humain, Basile, quand il applaudit ses supporters pour leur soutien, mais qu'il ne peut retenir un torrent de larmes.C'est pour cela que ça devait être lui, deux ans plus tard. C'était écrit. Cette fois-ci, face à l'AC Milan, pas question de vivre la même déception. «" Le boss ne veut pas que tu sortes."» , raconte Basile Boli. Alors Basile serre les dents. Deux minutes plus tard, Abedi Pelé botte un corner au premier poteau, et c'est bien lui qui place son coup de tête pour inscrire le seul but du match. À la fin de la rencontre, sa joie est encore plus communicative que sa tristesse deux ans plus tôt. Un état de grâce qui le porte encore quelques jours plus tard, lorsqu'il inscrit un autre coup de tête, bien plus impressionnant, de l'entrée de la surface de réparation contre le PSG. Si les Marseillais sont «» , c'est grâce à ce bonhomme.