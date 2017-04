LES 50 JOUEURS QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DE L’OM

#46: Jairzinho et Paulo César

À l’été 1974, Marseille cède à la fièvreen recrutant deux attaquants brésiliens, champions du monde quatre ans plus tôt. L’un, Jairzinho, est le meilleur buteur du Mondial 70, et l’autre, Paulo César, a été désigné par Pelé comme son successeur à la fin de sa carrière. Sauf qu’à Marseille, rien n’est simple. Jairzinho se blesse tout de suite aux adducteurs, doit attendre deux mois avant de reprendre la compétition, et est ensuite accusé d’avoir agressé un arbitre lors d’un PSG-OM en Coupe de France. Même s’il clame son innocence, il est suspendu deux ans et quitte alors l’OM. Paulo César, lui, même s’il plante ses seize buts en trente matchs, sombre dans l’alcool et la cocaïne. Une addiction qui commence en France, et le poussera plus tard à vendre sa médaille de champion du monde pour acheter sa dope. Bref, un passage compliqué pour les deux Brésiliens au goût de la fête trop prononcé pour la vieille Europe. Mais lorsqu'ils jouaient ensemble, la magie opérait comme rarement.