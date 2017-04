LES 50 JOUEURS QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DE L’OM

#17: Roger Scotti

Le plus marseillais des Marseillais. Avec plus de 450 matchs au compteur sous le maillot olympien, Roger Scotti est le recordman de matchs disputés avec l'OM. Né à Marseille en 1925, il dispute son premier match de championnat à 17 ans et devient le plus jeune vainqueur de la Coupe de France. Maître incontesté des penaltys, lent, mais largement au-dessus du lot, Roger Scotti ne quittera jamais l'Olympique de Marseille, malgré le manque de titres et l'intérêt appuyé des plus grosses écuries. Avec seulement une Coupe et un championnat de France en seize saisons professionnelles, ce qui n'est pas grand-chose compte tenu de son talent, Roger Scotti est sûrement passé à côté d'une carrière qui aurait pu être bien plus riche en titres. Mais peu importe, cet amoureux de la pétanque, de la belote et de la chasse ne pouvait pas se résoudre à quitter sa Provence. Lorsqu'il met un terme à sa carrière en 1958, l'OM descend instantanément en seconde division, pour la première fois de son histoire. En 2001, il décède à 76 ans. À Marseille, bien sûr.