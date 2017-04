LES 50 JOUEURS QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DE L’OM

#11: Didier Drogba

Dix mois et aucun titre remporté. Dit comme ça, le passage de Didier Drogba à l'OM ne pèse pas très lourd. Sauf que lors de cette saison 2003-2004, l'Ivoirien a eu le temps de s'élever au rang de légende du club. Et ce, grâce à ses 32 buts en 55 matchs, dont quelques bijoux, à l'épopée jusqu'à la finale de la Coupe de l'UEFA et à une communion indescriptible avec le Vélodrome. Dans un Olympique de Marseille en difficulté depuis quelques saisons, Didier Drogba est arrivé humblement de Guingamp pour se révéler et porter son équipe à lui tout seul sur ses épaules. En hurlant son amour à l'OM à chaque but et en plantant un pion dans tous les matchs décisifs de Coupe d'Europe, sauf la finale malheureusement, l'attaquant a redonné de la joie de vivre à un public marseillais qui ne demandait qu'une chose : s'enflammer pour une idole. Une histoire d'amour aussi courte qu'intense qui se termine après une seule et unique saison donc. Et comme toutes les ruptures brutales sont douloureuses, l'OM s'est souvent accroché à son bébé, espérant chaque année qu'il reviendrait. Ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas, et tant mieux. L'idylle n'en est que plus belle.