Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'OL

#45: Marc-Vivien Foé

Youtube

#46: Anthony Réveillère #44: Marcel Aubour

Il s’est effondré là, sur la pelouse sur laquelle il avait été sacré champion de France un an plus tôt lors d’une douce soirée de mai 2002. Marc-Vivien Foé s’est écroulé là, à Gerland, lors d’une rencontre entre ses Lions indomptables et la Colombie en demi-finale de la Coupe des confédérations en juin 2003. Victime d’un arrêt cardiaque à la 72minute de la rencontre, l’ancien Lyonnais ne se sera jamais réveillé malgré les multiples tentatives des médecins pour le réanimer.Champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l’OL, Marc-Vivien Foé ne faisait probablement pas partie des joueurs les plus techniques du vestiaire des Gones. Les supporters garderont en mémoire ces souvenirs de séances d’entraînement à Tola Vologe où le Camerounais peinait à enchaîner plus de cinq jongles sous les regards amusés de ses coéquipiers. De nombreux hommages ont été rendus par toute la planète à « Marco » après l’annonce effroyable de son décès quelques minutes après la fin du match entre Camerounais et Colombiens. Marc-Vivien Foé ne s’est jamais réveillé, mais un Lion ne meurt pas, il dort.