Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'OL

#2: Fleury Di Nallo

Di Nallo, le petit prince

Finale Coupe de France 1967 : Lyon-Sochaux (3-1)

Retour Suite

Entre Gerland et Di Nallo l’histoire est belle. Il faut dire qu’elle prend ses racines à l’enfance. Gamin, le jeune Fleury grandit en effet à deux pas de l’endroit où il allait devenir une légende : « Quand j'étais jeune, ma famille et moi habitions à 200 mètres du stade. J'allais à l'école avenue Jean Jaurès, à deux pas du stade également. J'ai passé ma vie dans ce quartier. J'allais voir l'OL quand j'avais dix ans avec les copains. Et je me suis toujours dit : ‘Un jour, c'est moi qui jouerai là. ’ Depuis tout gamin, c'était mon rêve. » Un rêve qui finira par se réaliser. En toute logique.Repéré par Jean Tamini, responsable technique de l’OL, Di Nallo n’a que seize ans lorsqu'il débarque à l’OL. Son club. Celui qu’il aimait tant et dont il ne ratait jamais aucun match. Après une année passée à jouer avec la CFA, Gaby Robert, l’entraîneur de l’époque, lui donne sa chance le 21 août 1960, lors d’une rencontre face à Reims. Fleury n’a que dix-sept ans. Et vit la chose avec ses yeux d’enfants : «» Malgré son jeune âge, le Gone reste dans le groupe professionnel toute la saison et fera, au total, sept apparitions en première division. Le temps de finir sa formation. L’année d’après, déjà, il n’est plus question de cirer le banc. Attaquant redoutable, doté d’un instinct de buteur dantesque, le môme de Gerland devient l’une des pièces maîtresses de l’OL. Tout le monde est sous le charme de ce joueur à la jeunesse ardente, au talent insolent. Des dirigeants à ses coéquipiers en passant par les supporters. Et même les journalistes. C’est d’ailleurs une plume de L’Équipe qui lui offre son surnom : « Le petit prince de Gerland. » Dans les plus hautes sphères du football français on est également conquis. Et le 11 novembre 1962, celui que ses proches surnommaient « La Fleur » est appelé en équipe de France pour un match face à la Hongrie. Si les Bleus s’inclinent sur le score de 3-2, Di Nallo, âgé de seulement dix-neuf ans, ne manque pas son premier rendez-vous international et claque les deux buts de son équipe. Ce qu’on appelle des débuts fracassants. Pourtant, malgré des performances toujours convaincantes avec l’OL, l’attaquant ne connaîtra que dix sélections entre 1962 et 1971. Pour un total de huit buts, tout de même. Un regret, sûrement, mais peu importe, à Lyon, il est bien le roi.Et il assume son statut de leader. Car en enchainant les buts à la pelle, Fleury commence à porter l’OL vers les prémices de sa gloire. En 1964, alors que le club ne compte jusqu’ici que deux titres de champion de deuxième division, le petit prince et sa bande parviennent à soulever la Coupe de France. Le premier vrai trophée lyonnais. Un moment d’histoire. Qui se répétera deux fois. Et à chaque fois Di Nallo en est. Avec le brassard autour du bras. Il sera même buteur lors de la seconde finale remportée en 1967. Avec en prime un cadeau qu’il n’est pas prés d’oublier : «» En 1974, un an après sa dernière coupe remportée, Fleury Di Nallo décide de quitter l’OL après quatorze années de bons et loyaux services. Très bons, même, puisque avec 222 buts inscrits il part avec la couronne de meilleur buteur de l’histoire du club. Une couronne qu’il n’enlèvera probablement jamais : «. » De toute façon, c’est bien connu, les légendes sont immortelles.Propos de Fleury Di Nallo recueillis par Gabriel Cnudde pour sofoot.com