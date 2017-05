Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'OL

#24: Ludovic Giuly

#25: Edmilson #23: Alexandre Lacazette

Né à Lyon , Giuly a toujours eu un profond attachement pour sa ville natale. Après avoir débuté à Chasselay, en banlieue lyonnaise, il a logiquement intégré l’Olympique lyonnais dés l’âge de onze ans. Là-bas, ses qualités de vitesse, de dribbles et d’explosivité n’ont pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Très vite, les portes de l’équipe première s’ouvrent à lui. Pour ne plus jamais se refermer. Titulaire à vingt ans, le « lutin magique » comme on l’appelle à l’OL, enchaîne les bonnes performances. Au point, forcément, d’intéresser d’autres clubs. Et notamment l’AS Monaco où il file remporter ses premiers trophées. Avant d’en soulever à la pelle quelques années plus tard lors de sa signature au FC Barcelone . Après des petits tours à Rome, Paris, de nouveau Monaco , puis Lorient , Giuly décide de ranger les crampons à trente-sept ans. Avant de venir boucler la boucle dans son club d’enfance, à Chasselay, comme il l’avait promis quelques années plus tôt au président de l’époque, Gérard Leroy. Et voilà comment un homme qui a tout gagné en club se retrouve à jouer dans un stade qui porte son nom, au sein d’une équipe dont il est le principal financeur. Une belle fin. À l’image du personnage.