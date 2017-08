Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'Atlético de Madrid

#49: Jan Oblak

On peut être vieux et ne jamais avoir marqué l’histoire, comme on peut être jeune et déjà avoir son nom gravé dans le marbre. Quand Jan Oblak succède à Thibaut Courtois dans les cages de l’Atlético de Madrid, c’est surtout la pression qui pèse sur les épaules de ce géant slovène venu de Benfica. Trois saisons plus tard, Oblak s’est mis ce poids entre les gants et l’a brisé sans l’ombre d’une hésitation. Oui, Oblak n’a que 24 ans, mais c’est peut-être là toute sa force. Capable de parades de folie sur sa ligne comme ce triple arrêt monstrueux contre le Bayer Leverkusen en mars dernier, il co-détient avec Paco Liaño le plus petit nombre de buts encaissés pour un gardien récompensé du trophée Zamora, soit 18 en 38 journées.