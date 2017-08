Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'Atlético de Madrid

#19: José Juncosa

L’homme fait à la fois de cristal et de soie. Membre des deux lignes d’attaque de l’Atletico dans les années 40 et 50, Juncosa débarque à Madrid en provenance de l’Espanyol Barcelone. Avant-centre de formation, le joueur va pourtant occuper les ailes de l’attaque madrilène pendant onze saisons, permutant entre le côté gauche et le côté droit. Sa technique, son dribble et son sens du but font fureur au sein du club, où il remporte deux Liga et une Supercoupe d’Espagne. Joueur fidèle à l’Atletico comme l’était son compagnon offensif Adrián Escudero, Papá Dribling assure le spectacle et prouve son amour à l’Atletico en torturant les défenses avec ses enchaînements de feintes balle au pied. Au club, il popularise le «» (but du boîteux, en VF) en référence à sa capacité à marquer même avec une blessure. Non, Juncosa n’était pas un joueur à remplacer même diminué, car le gaillard était toujours au-dessus des autres.