Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AS Monaco

#6: Marcelo Gallardo

#7: Jean Petit #5: Glenn Hoddle

Le premier jour, il a pris deux ballons en pleine tête et il a quitté le terrain. Trop dur, trop seul. Quand ses potes allaient dans la rue, lui préférait aller jouer avec un cerf-volant. Et, Marcelo Gallardo s’est trouvé ce qu’il appelle avec du recul «» . Il y a d’abord eu River et les couleurs qu’il voyait chaque jour à la maison quand il était petit puis, forcément, l’Europe. Cela aurait pu être Paris, ce sera finalement Monaco. La faute à un physique incertain, fragile, et à un statut bousculé par l’éclosion en Argentine d’autres artistes eux aussi différents (Verón, Aimar). Alors, lors de l’été 1999, Jean-Louis Campora sent, comme souvent, le joli coup. La prise de risque est mesurée, la suite est une caresse. S’il fallait garder une production de Gallardo, ce serait sans hésiter la copie rendue lors de la saison 1999-2000. En France, on le voyait provocateur, lui assure qu’il ne l’a jamais été. «» préfère-t-il préciser.Des images, il y en a des centaines : un lob contre l’OL, une lucarne au Parc, ce contrôle orienté, cette tête levée, l’élimination en première intention… La force de Gallardo était aussi sa faiblesse : s’il magnifiait le collectif, il ne pouvait vivre sans. C’est en partie pour ça que la suite de son aventure monégasque sera plus floue, entre les blessures et les embrouilles avec Didier Deschamps. On l’aimait autant qu’ils le détestaient, Jean-Michel Aulas s’affichant publiquement dans la peau du sniper après avoir vu Sonny Anderson essuyer ses crampons sur l’artiste argentin lors d'une première saison où El Muñeco fut élu meilleur joueur de première division : «» Comment également oublier le piège qui s’est refermé sur Gallardo le 7 avril 2000 dans les couloirs du Vélodrome ? Impossible. Il se relèvera mais ne brillera plus vraiment, l’AS Monaco le lâchant progressivement et le forçant à retirer sa plainte suite à son agression marseillaise. Comme dernière pièce, il y aura une ouverture magnifique pour Ludovic Giuly en finale de la Coupe de la Ligue 2003. Jusqu’à un retour à Louis II avec le maillot du PSG quelques années plus tard. Forcément, le Pesage s’inclina.