Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AS Monaco (50e au 30e)

#37: Valère Germain

#38: Dominique Bijotat #36: Patrice Évra

Qu’est-ce que le temps passe vite. Hier encore, Monaco était une équipe composée de Lucas Ocampos, recrue la plus chère de Ligue 2 (11 millions d’euros), Giorgos Tzavellas, Gary Kagelmacher, Emmanuel Rivière et Ibrahima Touré. Aujourd’hui, le club asémite compte dans son effectif Kylian Mbappé, possible joueur le plus cher de l’histoire (on parle de 150 millions d’euros), Benjamin Mendy, Kamil Glik, Thomas Lemar et Radamel Falcao. En quatre ans, les dirigeants russes ont fait plus ou moins le tri. Et pendant ce temps, Valère Germain, Danijel Subašić, Nabil Dirar et Andrea Raggi sont toujours là. Les champions de Ligue 2 et de Ligue 1. Le fils de Terence Hill va sûrement suivre les traces de son père, en portant le maillot marseillais la saison prochaine. Le vice-capitaine mettra, peut-être, ses qualités au service de Payet, Thauvin, Sanson et Sébastian Driussi. Qui sait, dans quatre ans, quels joueurs profiteront de l’altruisme et du sacrifice de Valère Germain ?