Giuly Jumper

Peut-être parce qu’il avoue «» , Ludovic Giuly est incapable d’arrêter sa course. Combien sont-ils devant leur écran ? Depuis combien de temps attendent-ils de ressentir cela ? Et d’ailleurs, pourquoi devrait-il s’arrêter ? Dans un espace rationnel, cette soirée n’aurait jamais du prendre un tel virage. Aucun élément du scénario qui s’étire devant nos yeux n’a de logique mais peu importe, ça arrive, c’est le football. «» Lâcher, c’est profiter et ne plus rien contrôler. Alors, Giuly pleure, hurle, grimpe sur les épaules de son pote Julien Rodriguez et, comme il est comme ça Ludo, il chambre, forcément. «Derrière lui, sur le tapis défoncé par l’Histoire de Louis II, même Fernando Morientes décide de laisser de côté les bonnes manières. L’AS Monaco est en demi-finale de Ligue des Champions et vient de faire sauter le Real Madrid. Celui de Zizou, de Ronaldo, de Figo, de Raúl, de tous ces mecs qu’on regarde normalement à la télé avec des yeux de gamins. Ludovic Giuly, au bout du rouleau quelques années plus tôt, vient définitivement de faire grimper son mètre soixante-quatre dans une autre dimension grâce à deux perles entrées au Panthéon du foot français. Mieux, il vient surtout de faire entrer une «» dans le coeur de mecs qui crachent d’habitude leur passion pour d’autres couleurs. Le 6 avril 2004, Monaco représente bien la France - même pour la LFP - et Giuly cavale avec un costume de concierge joyeux d’une boutique de luxe.Durant les nuits du printemps 1998, Ludovic Giuly, qui s’est construit dans une ZUP à Saint-Fons entre des premières courses aux Minguettes et les conseils musclés d’un père entraîneur qui ne cessait de lui répéter de ne rien regretter, est pourtant seul. La fête est présente mais est un exutoire. Depuis le début, le foot représente pour lui «» , pas un moyen de gagner des sommes qui ne veulent rien dire. Puis, Giuly a été transféré de Lyon à Monaco en janvier sous une étiquette de 42 millions de francs. «, raconte-t-il dans son autobiographie» Si bien que le bouffeur de lignes va «» , tuer une partie de son quotidien dans les soirées mondaines d’une ville où tout se sait et laisser filer ses six premiers mois à Monaco «» .Un électrochoc : pendant ses premiers mois à Monaco, Ludo est accompagné de son père, Dominique, ancien gardien passé rapidement par Bastia, qui coule sa tristesse sur la terrasse du fils. «» , racontera alors quelques années plus tard le paternel. Giuly est arrivé à Monaco car Jean Tigana, débarqué sur le banc princier en 95, a confiance en lui depuis qu’il l’a lancé quelques années plus tôt à l’OL.Problème, le profil du petit format lyonnais peine à s’adapter au style du champion de France en titre. Un jour, David Trezeguet aura même cette phrase pleine de sens : «» En janvier 99, Tigana prend la porte, Claude Puel débarque. La grande gueule de Castres bouge les pions et trouve l’équilibre parfait : Djetou-Lamouchi au milieu et un carré magique Gallardo-Giuly-Trezeguet-Simone où la pile peine à braquer la lumière sur ses performances au milieu d’un effectif étoilé, champion de France en 2000.Le repère serait finalement plus simple à trouver au cours de la saison 2000-01 où Giuly est le seul à surnager avec Djetou. Ludo devient un homme de base et devient logiquement le bras armé de Didier Deschamps qui le nomme capitaine après avoir dégagé Simone. L’histoire est belle, Giuly traîne les autres vers le haut, n’hésite pas à allumer quand il faut mais est surtout le mec qui rend définitivement ce groupe sympathique. Rare, il surmonte sans trembler une rupture des ligaments croisés qui lui permet de «» dans sa vie. «» , expliquait-il en 2004 dans les colonnes de. Giuly, c’est aussi ça : un bonhomme qui a conscience du milieu dans lequel il vit - «» - mais qui n’oublie pas ses potes du quartier. De cette sale blessure, il reviendra plus fort et portera bien sûr l’ASM jusqu’en mai 2004. Entre temps, il y aura des coups de génie : un ciseau contre Lens, le Real, son entente avec Morientes, ses interviews sur le banc avec Paga…Mais aussi un bout d’ombre, car Giuly reste une grimace. Lors de l’été 2003, l’AS Monaco est en Bretagne. Le groupe court le long de la mer. Deschamps regarde son capitaine : «» Tout le monde le suit, Rothen, Givet, Squillaci, Bernardi, Pršo... et la déception du titre de champion lâché à Lyon pour un point quelques semaines plus tôt est oubliée. Monaco va connaître sa saison rêvée et foutre le bordel dans les coeurs et dans les têtes jusqu’au 26 mai 2004.À Gelsenkirchen, Giuly quitte ses potes pour une déchire musculaire au niveau du pubis après une petite vingtaine de minutes de jeu. La vérité veut que même sans son capitaine, l’ASM serait certainement tombée physiquement ce soir-là face au FC Porto (0-3). Ludovic Giuly ratera l’Euro 2004 mais la plaie ouverte est ailleurs. Peut-être parce qu’il ne voulait pas aller au Barça : quelques jours après la finale de C1, les dirigeants monégasques lui proposent une prolongation de contrat en lui demandant de baisser son salaire. La raison ? Il faut prolonger Didier Deschamps à qui l’on a promis un gros chèque. Peu importe la sortie, Ludo est devenu Giuly et est depuis revenu à Monaco. La question est la même : pourquoi devrait-il s’arrêter ?