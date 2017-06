Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AS Monaco (29e au 15e)

#22: Fernando Morientes

Patrice Évra ne peut pas oublier : «» (Extraits du documentaire, ndlr). Le mercredi 24 mars 2004, l’AS Monaco a rendez-vous avec l’Histoire, son histoire, à Madrid face au Real. Quelques mois plus tôt, Fernando Morientes était au Real, lui aussi, avant de devenir une victime du système Pérez. Alors, pour rebondir, l’international espagnol débarque à Monaco, histoire de suppléer la blessure estivale de Shabani Nonda. Il n’a rien à prouver, quasiment plus rien à écrire et s’il est là, c’est avant tout pour reprendre du plaisir. Chaque membre de l’épopée de 2004 est unanime : sans Morientes, l’AS Monaco n’aurait jamais touché sa finale de C1, simplement parce que l’Espagnol était la caution expérience au milieu d’un effectif de puceaux rêveurs. Résultat, c’est lui qui marquera à l’aller à Bernabéu le but de l’espoir alors que le Real menait 4-1, lui qui claquera le but du 2-1 au retour, lui qui inscrira le second contre Chelsea en demi-finale aller et lui qui qualifiera l’ASM en finale au retour au Bridge (2-2). Morientes était dans une autre dimension. Sa force restera à jamais de ne pas y être allé seul.