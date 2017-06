Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AS Monaco (14e au 7e)

#14: Lilian Thuram

#15: Christian Dalger #13: Bruno Bellone

« Très souvent, les gens ont tendance à penser qu’ils arrivent à se faire tout seul. Selon moi, on ne peut pas et il y a des rencontres qui sont importantes. » Dans sa carrière, Lilian Thuram , des rencontres en a fait un grand nombre. Mais l’une des plus importantes est celle qui lui permet de se relancer à 18 ans seulement à Monaco Au RC Fontainebleau, le jeune Guadeloupéen joue milieu offensif. Or, lors de son premier match en pro avec le club asémite, le 19 mai 1990, Arsène Wenger décide de le faire jouer au poste de défenseur. Coup dur, durant le match, Thuram se blesse au genou. 17 ans et demi, même pas un match complet dans les pattes et il va se retrouver à être écarté des terrains pendant un an. Un an de disette qui aurait pu coûter cher à sa carrière s’il n’avait pas eu Wenger à ses côtés. Cette rencontre place Thuram dans les meilleures dispositions afin de se remettre de sa blessure. Toujours prêt à l’écouter, Wenger est attentif au joueur natif de Point-à-Pitre. Il le chouchoute, l’aide afin de mieux s’acclimater dans ce nouvel environnement. Puis lorsqu’il commence à revenir, en jouant avec la réserve, Arsène lui démontre toujours sa confiance en lui rappelant que c’est lui son entraîneur. Et non ce coach de la réserve qui n’arrête pas de lui gueuler dessus. L’aide du professeur paie. Le retour en D1 se fait le 22 mai 1991 et Thuram fait sa rentrée à la 75ème minute. S’ensuit alors 6 très belles années de carrière sur le Rocher. Et dire que cette aventure asémite s’est joué à une lettre à la Poste.Lorsqu’il était au RC Fontainebleau, Thuram avait signé un contrat avec l’ OGC Nice . Son président, Alain Grémeaux, le conseille plutôt de rejoindre son ami Wenger à l’ ASM , car il estimait que Nice était géré de « façon bizarre » . Un accord a été conclu rapidement entre les deux parties et le contrat envoyé directement à la LFP. Il se trouve que c’est celui de Monaco qui est arrivé avant le contrat du Gym. L’amour est dans la lettre.