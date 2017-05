Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'Ajax

#8: Frank Rijkaard

L'histoire ajacide de Frank Rijkaard s'est écrite en deux temps. En 1980, alors qu'il n'est pas encore majeur, Frank Rijkaard met tout le monde d'accord sur son utilité dans la défense mise en place par Leo Beenhakker, quand il ne dépanne pas au milieu de terrain. Quelques années plus tard, alors qu'il vient de fêter ses vingt ans, il est élu quatrième meilleur joueur du championnat par la bible du football néerlandais, avant de remporter trois titres d'Eredivisie avec l'Ajax (1982, 1983, 1985). À seulement 23 ans, Frank Rijkaard est un peu revenu de tout et irait bien voir du pays. Son pote Ruud Gullit le rencarde alors pour signer au PSV, proposition qu'il accepte en échange... d'une stéréo et de 30 000 florins. Le tout sans en parler à l'Ajax, qui découvre le pot aux roses et rachète le contrat de sa pépite pour 2,5 millions de florins. En conséquence, les tensions montent entre Rijkaard et son coach Johan Cruyff, avant que le joueur ne quitte prématurément un entraînement pour ne plus jamais revenir. La suite, on la connaît : un repositionnement en milieu récupérateur de l'AC Milan d'Arrigo Sacchi qui fera de Rijkaard l'un des tout meilleurs à son poste dans les années 90. Remords ou non, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas et entraîneur du Barça revient à l'Ajax à la demande de Louis van Gaal pour entourer sa jeune garde. Il y restera deux saisons pleines à chapeauter Davids et Seedorf, notamment. En baroud d'honneur, Rijkaard offre en 1995 la coupe aux grandes oreilles à son club formateur face à celui qui l'a révélé au plus grand nombre. Rijkaard est enfin devenu un homme qui sait soigner ses sorties.