Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'Ajax

#41: Davy Klaassen

Devenir chauve à 24 ans, surtout quand on est blond, c'est difficile. Très difficile. Heureusement pour lui, Davy Klaassen regarde plus souvent ses pieds que ses cheveux. Surtout, il peut se consoler en se disant qu'il est l'un des derniers rejetons d'une grande lignée de milieux offensifs formés à l'Ajax. Un club qu'il porte sur ses épaules depuis le début d'exercice d'Eredivisie 2016/2017, après deux saisons passées où on lui demandait la même chose sans qu'il puisse réellement y parvenir. Klaassen avait besoin de temps et il l'a bien compris, sans céder aux sirènes des grands championnats avides de chair fraiche. Il est désormais prêt à s'envoler vers d'autres cieux et on voit mal l'Ajax être capable de le retenir. Mais ce pur produit ajacide se verrait bien offrir un cadeau en guise d'adieu au club amstellodamois : une victoire en Europa League. Amplement possible. Mais pour ça, il faudra encore perdre quelques cheveux, Davy.