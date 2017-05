Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'Ajax

#3: Marco van Basten

En remportant trois Ballons d'or (1988, 1989, 1992) alors qu'il est l'élément-charnière de l'AC Milan d'Arrigo Sacchi, mais aussi en marquant ce qui reste sans doute le but le plus iconique de l'histoire de l'Euro – en concurrence avec la pichenette de Panenka en 1976 – lors de la victoire des Pays-Bas en finale de l'édition 1988 face à l'URSS, ce coquin de Marco van Basten a presque réussi à faire oublier qu'il a également été l'un des plus grands joueurs de l'Ajax Amsterdam. Lors de ses six saisons avec la vareuse ajacide sur le dos, Van Basten remporte pas moins de trois championnats, trois Coupes des Pays-Bas et une Coupe des coupes. Surtout, il termine quatre fois meilleur buteur d'Eredivisie et marque déjà des buts stratosphériques, comme cette bicyclette qui vient mourir dans la lucarne du gardien de Den Bosch un jour de novembre 1986, élue troisième plus beau but de l'histoire de l'Ajax. Mais Marco van Basten, c'était avant tout un port altier, un équilibre de danseur classique et une élégance rare balle au pied qui seyait parfaitement à l'Ajax Amsterdam. Certains voyaient en celui que l'on surnommait «» de l'arrogance, d'autres de la grâce. Probablement les deux. Mais là où Marco van Basten montrait qu'il avait définitivement épousé la forme du moule ajacide, c'est lorsqu'il ouvrait la bouche. Réputé pour être secret, donnant finalement peu d'interviews tout au long de sa carrière, l'ancien joueur de l'AC Milan avait en réalité la langue bien pendue et n'hésitait pas à donner – en off évidemment – son avis sur la façon de gérer l'Ajax, notamment au sujet des transferts. Une «» habitude qui lui est sans doute venue de ses fréquentations. En 1984, Johan Cruyff revient à l'Ajax en qualité de conseiller. Voisin de Van Basten et John van 't Schip, âgés d'à peine vingt ans, l'ancieninvite souvent les deux joueurs pour discuter et, accessoirement, asseoir son influence au sein du club amstellodamois. Un conciliabule connu sous le nom de, du nom de la ville où résidait les trois hommes, qui fera de Marco van Basten l'un des hommes de confiance de Cruyff lorsque ce dernier reprendra les rênes de l'Ajax après le départ d'Aad de Mos, avant de laisser le « cygne d'Utrecht » voler à la rencontre de sa légende milanaise.