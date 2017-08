Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AC Milan (du 6e au 4e)

#4: Marco van Basten

Alliage d’une efficacité clinique face aux cages et d’une technique raffinée et sophistiquée, Marco Van Basten incarne une certaine idée de la perfection au poste de numéro neuf. Quand le grand Marco débarque à Milan en 1987, lesse rendent rapidement compte qu’ils n’ont alors sans doute jamais vu d’avant centre aussi virtuose dans leurs rangs. Dès sa seconde saison en rouge et noir, le Hollandais plane sur le football continental. Le Cygne d’Utrecht plante notamment dix pions en neuf matchs lors de la C1 1988-1989. Certaines de ses réalisations marquent alors l’histoire de la compétition, comme sa tête surréaliste inscrite face au Real Madrid en demi-finale. Ou encore ses deux buts en finale face au Steaua Bucarest, où la doublette qu’il forme avec son compatriote Ruud Gullit survole les débats.Le Hollandais sera un peu plus discret lors de la seconde C1 consécutive glanée par le Milan de Sacchi, mais reste un joueur fondamental. En atteste sa déviation en première intention qui met sur orbite Frank Rijkaard en finale face au Benfica, et permet à ce dernier d’inscrire le seul et unique but du match. L’apogée de Van Basten interviendra néanmoins quand Capello prend la tête du Milan en 1991. Cette saison là, le Hollandais volant est parfaitement insaisissable: contre l’Atalanta, il inscrit un triplé au six minutes. Face à l’Inter, il se fend d’un ahurissant enchaînement contrôle poitrine, crochet extérieur, frappe croisée qui mystifie la défense des. Et plante 25 pions en 31 matchs, glanant leet le titre de. Ainsi qu’un troisième ballon d’or, après ceux qui lui avaient été décernés en 1988 et 1989.Comme un sublime chant du signe pour conclure son histoire en Lombardie. Car la fin de l’histoire de Van Basten au Milan est aussi celle d’une immense frustration et d’un départ anticipé. Les problèmes à la cheville qui n’ont jamais cessé d'embêter le joueur empirent radicalement lors de la saison 1992-1993, où le Hollandais ne dispute que 20 matchs de Serie A et de C1 (mais frappe 19 fois!). C’est même très diminué que Marco dispute la finale de la Ligue des champions la même année face à l’OM, qui restera sa dernière apparition en match officiel. Après de multiples opérations infructueuses, l’avant centre lombard jette l’éponge et prend sa retraite de joueur en 1995. Il n’a alors que 31 ans. Fabio Capello lui rendra hommage en déclarant: «» Un jour après que le Hollandais a annoncé la fin de sa carrière,titrera , elle, : «» Vingt deux ans plus tard, Milan attend toujours.