Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AC Milan (du 50e au 30e)

#50: Christian Abbiati

#49: Serginho

Le poste de gardien n’a jamais été le point fort de l’histoire du club. Preuve en est, Abbiati est le portier le plus capé du Milan avec 380 apparitions sans jamais avoir été une référence à son poste. En cause, un physique fragile pour un portier et la concurrence avec Dida qui le contraint à un exil en prêt de 2005 à 2008 (Juve, Toro, Atlético), ce qui ne l’a pas empêché d’être décisif dans la conquête de plusieurs trophées. Arrivé 3gardien en 1998 derrière Lehmann et Rossi, il bénéficie des cagades du premier et des intempérances du second pour devenir titulaire. Ses parades sur la pelouse de Pérouse permettront au Milan de remporter unsur le gong. Il est également le dernier rempart lors du dernier titre de champion en date il y a six ans. Mais sa plus belle parade est ce tir de l’Kallon dévié du genou lors des derniers instants de la demie retour de Ligue des champions en 2003. Il a raccroché l’an passé et clôt définitivement l’ère de la garde prétorienne d’Ancelotti.