Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AC Milan (29 au 15e)

Premier entraîneur, joueur et capitaine du Milan. Ce british de Nottingham est le « papa » du Milan et un de ceux qui a activement contribué à la diffusion du football en Italie. Bossant dans le textile, il s’installe d’abord à Turin où il crée l’Internazionale di Torino atteignant par deux fois la finale du championnat d’Italie. Venu à Milan pour des raisons professionnelles, il se fixe pour objectif de monter une équipe compétitive dans la capitale économique italienne, ce qu’il fait avec l’aide du vice consul britannique le 16 Décembre 1899. 3 titres et 3 places de dauphin en 9 saisons, tel est le bilan de cet ailier droit auteur de plusieurs buts décisifs et dont le secret était un verre de whisky avant et après le match. Parti en 1907, il passe l’arme à gauche à 46 ans et dans l’anonymat, emporté par son addiction pour les boissons alcoolisées. Ses restes seront retrouvés plus tard par un passionné d’histoire du Milan et transférés au Cimitero Monumentale, un arrêt obligatoire pour toutqui se respecte.