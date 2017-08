Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'AC Milan (14e au 7e)

#11: Kaká

Vidéo

#12: Ruud Gullit #10: Alessandro Nesta

Nombreux sont ceux qui ont ricané à son arrivée au Milan. Or, en quelques semaines, son petit nom ne se prêtait plus aux blagues. «» a 21 ans et met vite Rivaldo sur le banc, et après une période de cohabitation avec Rui Costa, il sort également ce dernier de l’équipe type. Plus 9 et demi que vrai 10, ses accélérations détonantes balle au pied font partie des images les plus marquantes du football des années 2000. Condensé d’élégance et d’explosivité, Kaká retourne la Serie A, puis guide le Milan vers sa septième Ligue des champions en 2007, une performance qui lui vaudra le Ballon d’or, le dernier avant la dictature ronaldo-messienne. À cette ascension fulgurante succédera une baisse de régime tout aussi rapide, son faux départ à l’hiver 2009 sera effectif six mois plus tard. Il rentrera du Real pour la saison 2013-2014, mais n’est définitivement plus le même. Les soupes réchauffées, tout ça, tout ça...