Les 23 Belges sans Benteke

Alors qu'on la croyait déjà révélée (par erreur) dans un reportage tourné chez le fabricant de matelas de la sélection belge, la liste des 23 Diables rouges a enfin été annoncée par Roberto Martínez ce lundi 4 juin à quelques heures de la clôture des listes par la FIFA. Le sélectionneur espagnol souhaitait attendre le match de samedi contre le Portugal (0-0) pour affiner ses choix et écarter quatre des 28 joueurs.Trois surprises ressortent de cette liste : les présences de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen , tous deux blessés, mais surtout l’absence de Christian Benteke . L’attaquant de Crystal Palace, qui a joué 45 minutes contre le Portugal, n’a pas convaincu, et Martínez a préféré ne sélectionner que deux avants-centres : Batshuayi et Lukaku. Laurent Ciman a lui été désigné 24homme, soit joker médical en cas de forfait de Kompany ou Vermaelen avant le 17 juin. Les quatre évincés sont donc Christian Benteke Jordan Lukaku , Metz Sels et Christian Kabasele Voilà la Belgique dans de beaux draps.