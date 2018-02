Les 21 matchs d'Unai Emery contre le Real Madrid

Depuis qu’il est sur un banc de touche, Unai Emery a rencontré 21 fois le Real Madrid. Bilan : six victoires, un nul, quatorze défaites, pour 33 buts inscrits et 52 encaissés. La plupart par CR7, auteur de 17 pions a lui tout seul. S’il a souvent perdu face aux Merengues en Liga, Unai a pourtant remporté son seul match contre le Real Madrid en tant que coach du PSG. Comme quoi, Paris n’est pas Almería, le FC Valence ou le FC Séville. La preuve.

15/09/2007 – 3e journée de Liga – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Casillas – Sergio Ramos, Metzelder, Cannavaro, Heinze (Drenthe, 46e) – Diarra, Guti, Sneijder (Gago, 76e) – Robinho (Higuaín, 46e) Raúl et Saviola.



UD Almería : Cobeño – Bruno, García, Pulido, Mané – Juanito, Soriano, Ortiz (Natalio, 76e), Corona (Felipe Melo, 76e) – Crusat et Kalu Uche (J. Ortiz, 78e).

UD Almería 2-0 Real Madrid

02/02/2008 – 22e journée de Liga – Stade des Jeux méditerranéens

Real Madrid : Casillas – Salgado (J.Baptista, 63e), Sergio Ramos, Cannavaro, Torres – Sneijder (Balboa, 74e), Guti, Diarra – Robinho, Raúl et Van Nistelrooy (Higuaín 45e).



UD Almería : Diego Alves, Bruno, Carlos García, Pulido, Mané, Juanito, Felipe Melo, Juanma Ortiz (Soriano, 80e), Corona (Ortiz, 64e), Negredo (Uche, 78e) et Crusat.

17/08/2008 – Aller de la Supercoupe d’Espagne – Mestalla

Valence CF : Hildebrand – Miguel, Albiol, Alexis, Moretti – Joaquín (P. Hernández, 64e), Baraja (M. Fernandes, 73e), Albelda, Mata (Vicente, 70e) – Silva et Villa.



Real Madrid : Casillas – Salgado (S. Ramos, 63e), Javi García, Heinze, Torres – De la Red, Diarra, Van der Vaart – Raúl (Guti, 73e), Van Nistelrooy et Robinho (Robben, 63e).

24/08/2008 – Retour de la Supercoupe d’Espagne – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Iker Casillas – S. Ramos, Pepe, Heinze, Torres (Drenthe, 64e) – Diarra, Guti (De la Red, 78e), Van der Vaart – Robben, Raúl (Higuaín, 79e) et Van Nistelrooy.



Valence CF : Hildebrand – Miguel, Albiol (Morientes, 81e) Alexis, Moretti – Joaquín (P. Hernández, 68e), Albelda, Baraja, Mata (Vicente, 60e) – Silva et Villa.

20/12/2008 – 16e journée de Liga – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Iker Casillas – Salgado, Metzelder, Cannavaro, Marcelo (Torres, 71e) – Gago, Guti (De la Red, 78e), Van der Vaart – (Palanca, 55e) Robben, Drenthe (Raúl, 45e) et Higuaín.



Valence CF : Renan – Miguel, R. Albiol, Marchena, Del Horno (Maduro, 61e) – Fernandes, Albelda, Joaquín, Baraja (Silva, 61e) – Mata (Vicente, 74e) et Villa

10/05/2009 – 35e journée de Liga – Mestalla

Valence CF : César – Miguel, Albiol, Maduro, Alexis, Marchena – Baraja, Joaquín (Pablo, 63e), Silva (Michel, 56e), Mata (Vicente, 77e) – Villa.



Real Madrid : Casillas – Sergio Ramos, Cannavaro, Metzelder, Heinze – Javi García (Van der Vaart, 58e), Gago, Robben, Marcelo (Drenthe, 83e) – Raúl et Higuaín.

12/12/2009 – 14e journée de Liga –

Mestalla

Valence CF : César – Bruno, D. Navarro (Joaquín, 75e), Dealbert, Mathieu (Miguel, 87e) – Albelda, Marchena, Éver, P. Hernández – Mata et Villa.



Real Madrid : Casillas – S. Ramos, Pepe (Garay, 45e) Albiol, Arbeloa – Lass, X. Alonso, Marcelo, Van der Vaart (Raúl, 75e) – Benzema (Granero, 85e) et Higuaín.

18/04/2010 – 33e journée de Liga – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Casillas – Arbeloa, Albiol, S. Ramos, Marcelo – X. Alonso, Gago (Lass, 61e), Guti – Van der Vaart (Granero, 78e), C. Ronaldo et Higuaín (Benzema, 82e).



Valence CF : César – Saltor, Alexis, Maduro, Alba – Banega, Albelda (Baraja, 70e), Silva, Mata (Vicente, 60e) – P. Hernandez (Joaquín, 45e) et Villa

04/12/2010 – 14e journée de Liga – Santiago-Bernabéu

Real Madrid : Casillas – Arbeloa, Pepe, Albiol, Marcelo – Lass, Khedira (Benzema, 54e), Xabi – Özil (Granero, 75e), Di María (Diarra, 82e) et C. Ronaldo.



Valence CF : Guaita – Bruno, Maduro, Ricardo Costa, Stankevicius, Jordi Alba (Miguel, 61e) – David Albelda, Tino Costa – Joaquín (Aduriz, 80e), Mata (Banega, 67e) et Soldado.

23/04/2011 – 33e journée de Liga – Mestalla

Valence CF : Guaita – Miguel, Stankevicius, Ricardo Costa, Mathieu (J. Alba, 83e) – Topal, Maduro (Jonas, 59e), Banega – Pablo (Joaquín, 59e), Mata et Soldado.



Real Madrid : Casillas – Albiol, Garay (Pedro León, 75e), Carvalho, Nacho – Lass, Granero, Canales (X. Alonso, 62e), Kaká – Higuaín (C. Ronaldo, 68e) et Benzema.

20/11/2011 – 13e journée de Liga – Mestalla

Valence CF : Diego Alves – Miguel, Rami, Victor Ruiz, Jordi Alba (Aduriz, 86e) – Albelda, Tino, Mathieu, Parejo – Feghouli (P.Hernández, 72e) et Soldado.



Real Madrid : Casillas – Arbeloa (Albiol, 50e), Pepe, Ramos, Marcelo – Khedira, Lass (Granero, 85e), X.Alonso, Özil – C. Ronaldo et Benzema (Higuaín, 73e).

08/04/2012 – 32e journée de Liga – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Casillas – Arbeloa, Pepe, Albiol, Marcelo – S. Khedira (Kaká, 72e), X. Alonso, M. Özil (Callejón, 84e) – Benzema, C. Ronaldo et Higuaín (Di María, 45e).



Valence CF : Guaita – R. Costa, Rami, Ruiz, J. Alba – Topal, Tino, Feghouli (P. Hernandez, 63e), D. Parejo – Piatti (Mathieu, 63e), A. Aduriz (Soldado, 78e).

09/02/2013 – 23e journée de Liga – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Diego López – Arbeloa, Albiol, Ramos, Coentrão – Essien, Modrić, Kaká (Pepe, 69e) - C. Ronaldo (Morata, 63e), Benzema (Callejón, 69e) et Higuaín.



FC Séville : Beto – Coke, Fazio, Spahić, Navarro – Maduro, Medel (Alberto, 70e), Kondogbia (Hervás, 78e) – Navas, Reyes (Del Moral, 70e) et Negredo.

29/10/2013 – 11e journée de Liga – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Diego López – Arbeloa, Varane, Ramos, Marcelo – Illarramendi (X. Alonso, 62e), Khedira (Di María, 82e), Isco – C. Ronaldo, Bale et Benzema.



FC Séville : Beto – Figuerias, Pareja, Carriço, F. Navarro – Rakitić, M'Bia, Moreno, Jairo (Perotti, 62e) – Vitolo (Reyes, 83e) et Bacca (Gameiro, 62e).

27/03/2013 – 30e journée de Liga – Sánchez Pizjuán

FC Séville : Beto – Andújar, Fazio, Pareja – M'Bia, Reyes (Navarro, 76e), Iborra, Rakitić – Marin et Bacca (Gameiro, 83e)



Real Madrid : D. López – Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo – Alonso, Illarramendi (Isco, 67e), Modrić (Morata, 90e) – Benzema, C. Ronaldo, Bale

12/08/2014 – Supercoupe d'Europe – Cardiff City Stadium

Real Madrid : Casillas – Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo (Coentrão, 83e) – Isco (James, 71e), Kroos, Illarramendi( Modrić, 85e) – Bale, C. Ronaldo, Benzema.



FC Séville : Beto – Navarro, Fazio, Pareja, Figueira (Coke, 83e) – Carriço, Krychowiak, Reyes (Suárez, 78e) – Iago Aspas (Alex Vidal, 65e) et Bacca.

04/02/2015 – 16e journée de Liga – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Casillas – Arbeloa, Varane, Sergio Ramos (Nacho, 8e), Marcelo – Kroos, Khedira, Isco (Illarramendi, 89e) – James (Jesé Rodríguez, 26e), Bale et Benzema.



FC Séville : Beto (Sergio Rico, 34e) – Figueiras, Carriço, Kolo, F. Navarro – Krychowiak, M'Bia, Iborra – Deulofeu (Vidal, 53e), Vitolo et Bacca (Iago Aspas, 66e).

02/05/2015 – 35e journée de Liga – Sánchez Pizjuán

FC Séville : Rico – Figueiras, Carriço, Kolo, Trémoulinas – Krychowiak, M'Bia, Vidal, Banega, Reyes – Bacca.

08/11/2015 – 11e journée de Liga – Sánchez Pizjuán

FC Séville : Sergio Rico – Mariano, Rami, Andreolli (Koloziejczak, 84e), Trémoulinas – N'Zonzi, Krychowiak, Vitolo, Éver Banega (Krohn-Dehli, 77e), Konoplyanka – Immobile (Llorente, 70e).



Real Madrid : Casilla – Danilo, Pepe, Sergio Ramos (Varane, 31e), Nacho – Casemiro, Kroos (Jesé, 78e), Modrić – Isco (James Rodríguez, 63e), Bale et Cristiano Ronaldo.

20/03/2016 – 30e journée de Espagne – Santiago Bernabéu

Real Madrid : Keylor Navas – Danilo, Varane, Nacho, Marcelo – Casemiro (J. Rodríguez, 75e), Kroos, Modrić – Bale (Jesé, 70e), Benzema (Isco, 81e) et C. Ronaldo.



FC Séville : Sergio Rico – Coke, Rami, Koloziejczak, Trémoulinas – Diogo (Reyes, 46e), Cristóforo (Mariano, 71e), Krychowiak, Escudero – Iborra (Juan Muñoz, 71e) et Gameiro.

28/07/2016 – Amical, International Champions Cup – Ohio Stadium

Real Madrid : Casilla (Yañez, 46e) – Nacho (Lienhart, 46e), Varane (Achraf, 46e), Danilo (Carbajal, 46e), Marcelo (Tejero, 46e) – Casemiro (Marcos Llorente, 46e), Kovačić (Marco Asensio, 46e), Isco (Ødegaard, 46e), Lucas Vázquez (Enzo Zidane, 46e) – Morata (Mariano, 46e) et Jesé (Febas, 46e).



PSG : Trapp – Kimpembe, Aurier, Thiago Silva (Meunier, 11e), Kurzawa (Maxwell, 69e) – Callegari, Rabiot (Nkunku, 69e), Pastore (Stambouli, 46e), Ikoné (Di María, 46e) – Lucas Moura (Georgen, 69e), Cavani

Promu avec le club andalou après une saison brillante, Unai Emery découvre la Liga pour la première fois de sa carrière de coach. Après une victoire convaincante sur le terrain du Depor (0-3) et une défaite à domicile face à Valence (1-2), lesse déplacent au Bernabéu pour y défier le Real de Bernd Schuster, Raúl Guti , Diarra, Robben, Heinze, Robinho, Cannavaro et... Saviola. L’Argentin marque ce jour-là son premier but officiel avec lesen profitant d’une frappe de Raúl relâchée par le gardien. 1-0 contre le cours du jeu. Car jusque-là, Almería a plutôt fait jeu égal avec la Maison-Blanche. Comme d’habitude, les Madrilènes s’en remettent au génie de leurs individualités et aux cadeaux de l’arbitre qui expulse Crusat à l’heure de jeu. Wesley Sneijder profite de l’infériorité numérique pour doubler la mise sur coup franc. Terminé ? Non. Emery gueule sur son banc de touche et exhorte les siens à continuer le pressing haut. Le Nigérian Uche réduit l’écart à la 73et le Real s’effiloche. Les Andalous, qui auraient dû bénéficier d’un penalty quelques minutes plus tard, ont le bon goût d’insister et marquent même un nouveau but sur un hors-jeu inexistant. Higuaín finira par maquiller le résultat en marquant le troisième butà la 87minute. Le Real remporte les trois points, mais Almería l’a emporté aux points. En récupérant plus de ballon que son rival du jour (79 contre 64), en en perdant moins (79 contre 87), et en frappant plus de fois aux cages (21 contre 11), l’équipe d’Emery fait forte impression pour un promu.Malgré un jeu rachitique et un entraîneur contesté, le Real est leader de la Liga. Almería, révélation du championnat intraitable à domicile, se charge de remettre un peu de piquant à la course au titre en agressant lespendant 90 minutes. Au milieu de terrain, le Brésilien Felipe Melo bouffe Guti et Lass Diarra, mais les Andalous dessinent surtout leurs victoires sur des coups de pied arrêtés et profitent des largesses des deux latéraux, Michel Salgado et Miguel Torres, pour mettre toute la défense madrilène au supplice. Repositionné dans l’axe par Schuster, Ramos se fait ainsi devancer de la tête par Juanito à la 15minute de jeu. Cannavaro, catastrophique ce jour-là, provoque quant à lui un penalty transformé par Negredo à la 46minute de jeu. De retour des vestiaires, les Andalous ferment la boîte et se contentent de gérer en patrons. Emery accrochera finalement la huitième place d’une Liga remportée par le Real. Mis à part la Juve, aucun promu, cette saison-là, n’aura fait mieux que lesUnai Emery remplace Koeman et Voro sur le banc de Valence et ne tarde pas à rebooter lesavec ses maîtres mots : pressing, verticalité et caractère. Des notions qui transparaissent très vite lors du premier match de la saison. Lessont pris à la gorge dès les premières minutes de jeu et galèrent à contrôler l’impact de Joaquín, Villa, Mata et Silva, bien aidés par les latéraux Miguel et Moretti. Mais, comme d’habitude, le Real marque le premier par l’intermédiaire de Van Nistelrooy, contre le cours du jeu. Valence ne se démonte pas et allume Mestalla de retour des vestiaires, grâce à des buts de Mata et Villa. Problème, lespeinent à retrouver un second souffle et encaissent un deuxième but, toujours œuvre du Batave. Vicente redonnera l’avantage mérité aux siens à la 81minute. Belle performance pleine de promesses, mais gros trou d’air. Déjà.Unai avait tout pour remporter son premier trophée en tant qu’entraîneur. Une petite avance glanée au match aller, un premier but inscrit par Silva à la 33minute du match et le plaisir de constater que le Real allait devoir jouer à dix pendant plus d’une heure après le rouge de Van der Vaart. Tout allait bien, jusqu’à ce que Van Nistelrooy marque son penalty et se fasse expulser deux minutes plus tard. À neuf contre onze, le Real arrive à prendre le dessus sur des Valenciens qui se font dessus. Robben et Ramos, monstrueux ce jour-là, posent leurs paires de couilles, celles qui font défaut aux, et permettent au Real de commencer sa saison sur un bon pied. Unai, lui, subit la premièrede sa carrière. Pas la dernière, malheureusement.Le Real marque à la deuxième minute de jeu par l’intermédiaire d'Higuaín, puis fait le dos rond tout le reste de la partie en plaçant quelques contre-attaques, œuvres de Robben. Simple, basique. Très agressif et meilleur dans le jeu, Valence finit comme d’habitude par s’écrouler physiquement en fin de match. Une redif’ dure et frustrante.Écrasés 2-6 au Bernabéu par le Barça six jours auparavant, le Real se pointe à Mestalla avec le moral dans les chaussettes. Le titre est perdu et la Maison-Blanche en pleine décompression. Valence s’essuie les pieds sur le cadavrelogiquement. Facile à dire, mais il fallait quand même le faire.Un combat épique, entre un Real combatif privé de Kaká et CR7 et un Valence accrocheur. Malgré leur agressivité, leur possession de balle et leur pressing incessant, lescourent après le résultat et finissent par craquer physiquement et mentalement dans les derniers instants du match... Vertigineuse, mais sans maîtrise, l’équipe d’Emery pèche une nouvelle fois dans les moments cruciaux du match. Une constante inquiétante.» Voilà comment Emery, fataliste et sans solutions pendant le match, résume la défaite contre le Real de Pellegrini. Supérieurs dans tous les domaines du jeu, les Madrilènes, en 4-3-2-1, expédient les, complètement amorphes sur le terrain malgré un 4-2-3-1 très ambitieux. Trop, même. Pire, les Valenciens auraient même pu en prendre deux ou trois de plus sans les parades de César, leur gardien.Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, donne le coup d’envoi du match. Emery s’en cogne et bétonne son Valence avec une ligne de cinq défenseurs et un double pivot défensif en milieu de terrain. Les latéraux doivent monter, Joaquín doit percuter, Mata inventer et Soldado se démerder comme il peut dans la toile d’araignée tissée par Mourinho. Le Real, lui, laisse la balle aux Ches, opère en contre-attaque via Ronaldo et finit par l’emporter grâce à un arbitrage plutôt clément. Comme d’habitude. Du coup, Emery passe sa frustration sur le Mou, lorsqu'il s’aperçoit que ce dernier l’a doublé dans le débriefing d’après-match. «» Tuer le respect, c’est justement ce qui a manqué à Valence ce jour-là.Vainqueur du Barça lors d’une finale de Coupe du Roi disputée à Mestalla quatre jours plus tôt, le Real du Mou flanque un set 6-1 en moins d’une heure à descomplètement dépassés par la voracité madrilène (la dernière fois que lesavaient marqué six buts dans un match remontait alors à la saison 1987-1988, contre Saragosse). Malgré deux buts en fin de match de Jonas et Alba, Emery subit la pire déculottée de sa carrière. Mais ça, c’était avant la» Emery peut s’en vouloir. Après s’être fait dominer pendant plus d’une heure de jeu par le Real, ses joueurs ont bien failli arracher le nul dans un match épique. Si Valence arrive à donner de l’émotion à Mestalla, c’est pourtant le Real qui repart à Madrid avec les trois points. #lhistoiresansfinMatch intense, mais sans but, qui permet à Emery d’empocher un premier point dans une confrontation directe avec le Mou. Pour y parvenir, l’Espagnol l’a jouée comme le Portugais : de la pression étouffante, des fautes et quelques contre-attaques supersoniques qui auraient pu se concrétiser en buts.Avoir des velléités offensives, c’est bien. Avoir une défense, c’est mieux. Le Real du Mou profite des espaces béants laissés par l’arrière-garde andalouse pour soigner ses stats. Grosse claque pour Emery, dont les gesticulations au bord du terrain, n’auront rien arrangé. Ce soir-là, Séville était complètement paumé.Les saisons se suivent et se ressemblent pour Emery. Après avoir troqué le banc de touche de Valence pour celui de Séville, le coach basque pensait avoir laissé derrière lui ce sentiment d’impuissance qu’il éprouvait à chaque rencontre contre le Real. Mais non. Ce jour-là, Cristiano Ronaldo égale les 158 buts en Liga de la légende Ferenc Puskás avec un hat-trick. Le Portugais mime même le geste du général, lors de la célébration de son premier but de la soirée : une dédicace à Blatter. Séville, à l’image de Valence, veut, mais ne peut rien faire à cause de sa défense en mousse. Les Andalous recolleront au score tout en poumons avant de finalement s’écrouler physiquement dans un match fou. Le premier à au moins dix buts au Bernabéu depuis la saison 1967-1968.Comme d’habitude, le Real marque en premier. Mais cette fois, l’équipe d’Emery ne perd pas pied. Défensivement parfait, Séville opère intelligemment en contre-attaque et parvient à renverser la vapeur sans se griller physiquement. Une première contre le Real Madrid pour Emery. Putain de signe indien.Premier affrontement européen pour Emery face au Real. Et première désillusion. Pas encore rodé physiquement, Ancelotti donne libre cours au génie de ses stars, qui font la différence, notamment Bale et Ronaldo . Apeuré par la démonstration de force, Séville, trop en place tactiquement, baisse rapidement les bras... Malgré les cris du cœur d’Emery sur son banc de touche.Mené dés la 11minute de jeu, Séville tente de se rebeller en proposant une bataille physique à laquelle Sergio Ramos, Marcelo et James ne résistent pas. Têtus, les Andalous font plus que douter les Madrilènes, mais ne parviennent pas à arracher un nul, qui aurait pourtant été bien mérité. La seule certitude, c’est qu’Unai commence à prendre la mesure de la Maison-Blanche.Invaincu sur son terrain, Séville reçoit des Madrilènes dans l’obligation de l’emporter pour rester au contact du Barça. Le Real, surmotivé, arrache tout sur son passage, mais Séville a du répondant, et une sacrée paire de couilles. Les Andalous s’accrochent, envoient les Madrilènes et continuent à y croire malgré le troisième but de CR7. C’est beau, mais c’est encore perdu pour Unai.Casillas – Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo – James, Ramos, Kroos, Isco – Chicharito et C. Ronaldo.Comme à son accoutumée, le Real, entraîné par Benítez, marque le premier. Pour Séville, complètement à l’ouest durant la première demi-heure de jeu, la soirée risque d’être longue. Mais petit à petit, les Andalous reviennent dans le match et égalisent à la 35minute de jeu. À partir de là, lesnoient lesdans leurs incertitudes. Verticaux, agressifs et exemplaires tactiquement, Séville l’emporte justement. Sans doute la plus belle copie d’Unai face au Real. En tout cas, c’est la seule fois qu’il remporte un match après que le Real a ouvert le score.Après avoir scellé en grande partie le sort de Benítez au match aller, Unai affronte pour la première fois Zidane sur un banc de touche. Et ça se passe mal. La BBC réalise un véritable festival face à des Sévillans qui se contentent de jouer les sparring-partners amorphes. Zizou,1, Unai, 0Le PSG, plus en forme physiquement, affronte un Real Madrid qui vient tout juste de revenir de vacances. Et ça se voit : lesencaissent un but dès la deuxième minute de jeu et se font désosser pendant toute la première période. Afin d’éviter la déculottée, Zizou lancera les jeunes pousses lors de la deuxième mi-temps. OK, les Parisiens viennent de flanquer une correction au champion d’Europe en titre, dans un stade rempli d’Américains, reste qu’Emery a remis les compteurs à zéro par rapport à son homologue madrilène. Zizou 1, Unai 1.