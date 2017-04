Leonardo Unchained

Pion essentiel de la victoire de la Juventus à l'aller face au Barça à Turin, Leonardo Bonucci assume désormais pleinement le costume de meilleur défenseur de son pays et probablement d'Europe. Le fruit d'un caractère taillé dans l'obscurité d'une cave et d'une force naturelle donnée par la nature.

1

Le couteau et la BBC

Descendre à la cave

« Je ne l'ai jamais vu paniquer »

Par Maxime Brigand

Propos de Jean-François Gillet recueillis par MB.

Il existerait donc un autre Leonardo Bonucci . Un sensible derrière la façade d’insensible. Une part de l’homme qui sait, au fond, que «» . Turin, au début du mois d’octobre dernier. Depuis quelques mois, le fils de Viterbe n’est plus le même, la faute à un championnat d’Europe passé avec ses deux tentacules, Chiellini et Barzagli, à se sacrifier pour la. Bonucci l’affirme : en égalisant en quart de finale du dernier Euro contre l’ Allemagne (1-1, 5-6 aux tirs au but), «» qui il était. En réalité, le public connaissait déjà ce visage fermé, brutal, cynique du défenseur de la Juventus . La face B, elle, a été sortie dans la salle de presse du Juventus Stadium avant un match contre l’ Espagne le 5 octobre 2016. Ce visage, ce «» comme il aime l’appeler, Leonardo Bonucci préfère alors le cacher face à un auditoire pris à la gorge. «, lâche-t-il entre les larmes.» Cet homme peut donc pleurer et a des failles. Quelques semaines plus tard, Bonucci parlera de «» , mais aussi de ces semaines où «» l’a effleuré. En mai prochain, son fils Matteo fêtera ses trois ans.Sous le masque sensible, il y a donc le souvenir du dernier été passé à Formentera. «, expliquait Leonardo Bonucci à laen décembre.(...)(...)» Aujourd’hui, l’état de santé du fils s’est arrangé et le père ne pense plus à abandonner. De toute façon, ce n’est pas le genre. Il suffit de l’entendre parler de sa relation avec Chiellini et Barzagli pour en prendre conscience : «» En quelques semaines, celui dont Pep Guardiola a un jour parlé comme de «» a alors replacé le couteau qu’il a depuis le premier jour entre les dents, et ce, malgré une petite prise de bec avec Massimiliano Allegri . Jusqu’à marcher sur l’autre BBC, la catalane, mardi dernier à Turin.Que représente aujourd’hui Leonardo Bonucci ? 326 matchs avec la Vieille Dame, 69 sélections avec la, mais surtout un statut de référence mondiale absolue à son poste. Défenseur central, un poste longtemps noyé sous les étiquettes flinguées, où le seul rôle était de faire fermer la gueule aux attaquants adverses. Tout ça, c’est terminé, et Bonucci est une figure de cette évolution vers un football où l’on peut jouer à trois derrière et où le défenseur est devenu un élément clé de la stratégie. Certains continuent pourtant de le réduire à son courage, d’autres préfèrent s’amuser à dire qu’il n’est qu’un corps assoiffé de sang avec une capacité de réflexion limitée. Non messieurs, c’est l’art de la défense, mais aussi la représentation d’une certaine idée de la revanche. S’il en est arrivé là, Bonucci estime que c’est avant tout par «» . Au départ, l’homme a été rejeté, dessiné comme un joueur ridicule, habitué des bourdes. Puis, il y a eu Trévise et sa rencontre avec Alberto Ferrarini à un moment où sa carrière aurait pu s’arrêter. «, racontera le milieu replacé défenseur à laNazionale» L’histoire entre le coach mental et le joueur est connue et est désormais terminée. Le patient a été sauvé après des séances passées dans une cave entre des insultes et des coups de poings. Mystique.Au point que Bonucci est progressivement devenu «» comme l’explique le gardien du Standard de Liège, Jean-François Gillet, qui a connu Bonucci lorsqu'il était à Bari sous les ordres de Giampiero Ventura. «» Cela est encore le cas aujourd’hui, alors que le City de Guardiola ne cesse de baver devant ses copies parfaites. Défendre à la Bonucci est un art, comme de défendre hier à la Beckenbauer, à la Nesta, à la Baresi ou à la Maldini. C’est avoir la force d’aspirer l’âme d’un adversaire avec un culte de l’effort répété, ce qui habite également Barzagli et Chiellini. Une force naturelle entre les vagues, un homme qui a promis qu’une «» . Il est toujours question de souffrance avec Leonardo Bonucci, c’est une constante. Mais le voilà désormais décidé, plus que jamais armé, à venir sécher les larmes d’une Vieille Dame qui n’a que trop attendu pour embrasser de nouveau les oreilles de l’Europe. L’histoire des romantiques croisera donc toujours le visage des cyniques magnifiques.