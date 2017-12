Leonardo quitte Antalyaspor

Teşekkürler Leonardo AraujoTeknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılarlardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz. Antalyaspor A.Ş. pic.twitter.com/7BmD2rgxs6 — Antalyaspor (@Antalyaspor) 7 décembre 2017

Clap de fin pour l'ancien directeur sportif du PSG Antalyaspor vient d'annoncer le départ de son entraîneur, Leonardo , ce jeudi. Le club turc a déclaré dans un communiqué que les deux parties se séparaient par «» . Arrivé fin septembre , l'ancien international brésilien n'a pas réussi à convaincre ses dirigeants, après seulement huit rencontres (5 défaites, 1 nul et 2 victoires) à la tête de l'actuel 14de Süper Lig.Le club où évoluent Samuel Eto'o, Jérémy Menez et Samir Nasri le «» et lui «» .