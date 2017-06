Leon Goretzka passe à la vitesse supérieure

Considéré comme l'un des plus grands talents du football allemand, Leon Goretzka a mis du temps à confirmer les espoirs placés en lui, la faute notamment à de nombreuses blessures. Mais à 22 ans, en apprenant à dompter son corps capricieux, le joueur de Schalke 04 semble être enfin prêt à tout casser.

Un corps moins capricieux

La Russie avant de changer d'air ?

Par Sophie Serbini

Avec sa petite tête d'ourson, Joshua Kimmich passerait volontiers pour un jeune homme bien sage, pas du genre à se faire remarquer. Pourtant, lorsqu'il faut asséner quelques vérités, le joueur du Bayern Munich est toujours là. Lundi soir par exemple, après la victoire de l' Allemagne contre l' Australie , il n'a pas hésité à exprimer son mécontentement à la suite de la désignation de Julian Draxler comme homme du match. «» , a-t-il sèchement déclaré en zone mixte. Cette citation a bien évidemment été reprise par une grande partie de la presse allemande.Plus qu'une attaque envers Julian Draxler , beaucoup y ont vu, à juste titre, une reconnaissance du travail fantastique effectué par Leon Goretzka lors de cette première sortie de la. Du reste, si le comité de la Coupe des confédérations a préféré un nom ronflant à celui du milieu de terrain de Schalke, l' Allemagne , elle, ne s'y est pas trompée et a salué à l'unanimité la performance de Goretzka.lui a notamment attribué la note de 1,5, soit la deuxième meilleure possible. Avec une implication sur les trois buts allemands, 10 tirs et 2/3 des duels remportés, difficile de ne pas voir en lui le grand gagnant de cette rencontre. Une belle récompense pour celui qui, il y a moins d'un an, quittait le Brésil dès la fin du premier tour des JO en raison d'une blessure à l'épaule.Les blessures, ce sont elles qui ont largement ralenti la progression de l'international allemand. Arrivé à Schalke 04 à seulement 18 ans en provenance du club voisin de Bochum, Leon Goretzka devait apporter la lumière au club de Gelsenkirchen. Malheureusement pour Schalke, si sa première saison solide lui permet même d'être dans la pré-sélection pour le Mondial brésilien, les deux suivantes sont très compliquées. La faute à de nombreuses blessures, notamment au dos et à l'épaule. En 2014-2015, il ne prend part qu'à onze rencontres. Les Jeux olympiques 2016, qu'il ne peut disputer intégralement, agissent finalement comme un déclic. «» , assurait-il au magazineil y a quelques semaines.Pour être en forme, progresser et enfin devenir un taulier, Goretzka décide en rentrant du Brésil de tout changer : «» Ces changements drastiques à la Djokovic payent. Cette saison, malgré les difficultés rencontrées par le club, Leon Goretzka a impressionné. Si ses stats restent en deçà des espérances (5 buts / 5 passes décisives en championnat), sa vision du jeu, sa polyvalence et son leadership ont été loués par tous. Comme lorsqu'il évoluait encore au VfL Bochum et que tout le pays se l'arrachait. S'il a participé en grande partie aux qualifications pour l'Euro U21, c'est bien à la Coupe des confédérations qu'il se trouve en ce moment, entre autres parce que Joachim Löw sait qu'il pourrait être utile l'an prochain. «» , a déclaré le sélectionneur allemand en conférence de presse.Si le Mondial 2018 se rapproche, ce n'est pas encore la préoccupation principale de Leon Goretzka, qui ne sait même pas où il évoluera la saison prochaine. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Schalke, un départ semble de plus en plus probable. Christian Heidel, le directeur sportif du club de la Ruhr, a bien sûr répété à de nombreuses reprises qu'il ferait tout pour le garder, mais le départ gratuit de Sead Kolašinac pour Arsenal a changé la donne. Le club a besoin d'argent. Depuis quelques semaines, le Bayern Munich, qui avait déjà cherché à le recruter lorsqu'il était à Bochum, apparaît comme le candidat le plus sérieux. L'agent de Goretzka, suivi depuis des mois par les caméras de Sky Sport News, a été aperçu de nombreuses fois aux abords de la Säbener Strasse.La Coupe des confédérations n'est peut-être pas la compétition la plus suivie, mais si ses performances ressemblent toutes à celles du premier match, difficile de l'imaginer rester du côté de Gelsenkirchen. Bien qu'il se définisse dans les colonnes decomme un «» , plus attaché aux émotions que procure le football qu'aux performances, Leon Goretzka avoue aussi à demi-mot qu'il aimerait bien pouvoir travailler plus tranquillement. Alors que Schalke vient de nommer son quatrième entraîneur en moins de quatre ans, la stabilité ne semble toujours pas au programme à Gelsenkirchen. Compliqué, dès lors, pour un joueur aussi talentueux et important que Goretzka, de ne pas faire le choix de la raison.