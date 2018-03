Lens : Zoubir dément avoir menacé de mort ses supporters

1

Le communiqué des Red Tigers ! pic.twitter.com/TG0n4ahhH5 — Le public lensois (@lepubliclensois) 19 mars 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au dernier Zoubir.Pris à partie par des membres des, un groupe de supporters lensois, après la quinzième défaite de la saison des Sang et Or à Reims (3-1) samedi, Abdellah Zoubir aurait tenu à leur encontre des propos d'une violence extrême. Selon un communiqué du groupe de supporters, le milieu offensif aurait menacé, entre autres, d'aller chercher une arme dans son coffre pour leur régler leur compte. Lesavaient, sans surprise, demandé à la direction de prendre le cas en main et de faire en sorte que Zoubir ne porte plus jamais les couleurs lensoises.Le RC Lens a réagi lundi soir en affirmant que le joueur cité niait ouvertement les propos qui lui étaient attribué. Une décision devrait être prise prochainement par le club artésien qui souhaite «» .Plus de sang que d'or, donc.