Lens se sort du piège boulonnais

Lens (4-3-3) : Vachoux - Duverne, Bianda, Dankler, Hafez - Diarra, Bellegarde, Gérard - Bayala, Fortuné, Lopez. Entraîneur : Sikora.

Boulogne-sur-Mer (4-3-3) : Konaté - Agounon, Lina, Camara, Dekoke - Goujon, Alla, Senneville - Garcia, Koné, Livolant. Entraîneur : Frapolli.

Un doublé de Lopez et une prolongontation.C'est ce qu'il a fallu à Lens pour faire respecter la logique, et dégommer du même coup le rêve de l'. Celui-là même qui croyait dur comme fer à la surprise en éliminant un pensionnaire de Ligue 2, un échelon supérieur au sien. Boulogne-sur-Mer a, en effet, rapidement pris l'avantage dans ce 32de finale de Coupe de France disputé au stade Bollaert. Après une première opportunité gâchée, Koné n'a pas loupé sa deuxième occasion et a trompé Vachoux d'une frappe enroulée du pied gauche avant même la demi-heure de jeu.Revenu de la pause avec de meilleures intentions, le Racing a accéléré : Gérard provoquant un penalty à la 60. Sentence exécutée par Lopez... qui a vu Diarra donner l'avantage aux locaux sur coup franc lors des secondes suivant son égalisation. Suffisant pour assurer la victoire ? Pas tout à fait, puisque Boulogne n'a pas lâché et a poussé pour remettre les deux équipes à égalité, Koné y parvenant en toute fin de partie d'un piqué du droit. Reste que Lens s'est appuyé sur son expérience – et surtout sur la réussite de Lopez – pour reprendre l'avantage durant la prolongation. Un avantage décisif, cette fois.Loin d'être grandiose, mais suffisant pour rejoindre Saint-Brieuc (N2) en seizièmes . C'est tout ce qui compte cette saison.