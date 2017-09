Lens respire encore

1.29k

Odeur de sang.Un lundi soir, à Lens , sous la pluie, pour une rencontre entre le 20et le 17de Ligue 2 : M. Schneider a tout pour être heureux au moment de lancer le premier match de la huitième fournée de Ligue 2. Alors, face au néant footballistique de la première période, le sosie officiel de Nicolas Tourriol se réchauffe en sortant trois cartons sur les trois premières fautes lensoises. Au milieu de tous ces jaunes, Zubir envoie bien une cacahuète sur la barre de d'Hartock, mais l'ensemble reste beaucoup trop léger.La deuxième période repart sur de meilleures bases avant même le coup d'envoi : Bollaert chante les Corons, la tribune Marek s'active doucement. Le piquet de grève partiellement levé, les locaux se mettent au turbin. Et si le poteau fait d'abord barrage à Lopez, c'est finalement Jean Bellegarde qui va mettre fin à la contestation. À un âge où la jeunesse de France fait des sitting pour protester contre ses futures indemnités chômage, le gamin prend ses responsabilités et une grosse frappe à vingt mètres qui, déviée, vient tromper Hartock. Duhamel pourra reprocher à Gakpa de ne pas avoir fait front commun sur un contre quelques minutes plus tôt, malgré une défense lensoise fébrile et le deuxième rouge en deux matchs de Ligue 2 pour Souleymane Diarra, les visiteurs ne reviendront pas. Pire, ils verront Moussa Maazou doubler le score dans les arrêts de jeu.Et Bollaert d'exulter en sortant une petite banderole qui commençait à sentir la naphtaline : «