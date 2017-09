Lens rechute à Clermont

414

La palme à Ajorque. L'attaquant clermontois s'est montré décisif pour la cinquième fois de la saison. Face à Lens , lundi soir, c'est d'un splendide coup de tête qu'il a trompé Nicolas Douchez (1-0, 14). Les Lensois arrivaient pourtant pleins d'espoir après leur première victoire glanée face à Quevilly-Rouen la semaine dernière (2-0). D'autant plus que John Bostock était de retour après son forfait de dernière minute à Bollaert en raison d'une gêne au genou.Mais le retour du Trinidadien s'est avéré tellement piteux qu'Éric Sikora s'est résolu à le sortir à la mi-temps. Manque de bol, c'est tout l'effectif nordiste qui est dans le même cas. Réveillés par le but encaissé dès le premier quart d'heure, les Sang et Or ont tout tenté, mais avec une efficacité aux antipodes de leur parcage, survolté tout au long de la rencontre et rempli, malgré les 600 kilomètres de distance.Finalement, le Racing reste dans la zone rouge et pointe désormais à sept longueurs du premier non-relégable, Auxerre . Sept, comme son nombre de défaites en huit matchs. De leur côté, les Clermontois prouvent qu'ils arrivent à surmonter le récent départ de Corinne Diacre et pointent à la 4place. En attendant mieux ?