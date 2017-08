Lens prolonge l'état d'urgence

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vingt-huitième minute de jeu. Nicolas Douchez a cru une fraction de seconde éviter du bout des doigts que la crise ne s'enfonce encore un peu plus au RC Lens Le gardien sang et or vienait alors de repousser un penalty de Karim Ziani , obtenu après un contact entre Lemos et Arthur Gomis dans la surface. Comme ses dirigeants ont cru esquisser un geste désespéré mais salvateur en remplaçant Alain Casanova par l'enfant du pays Éric Sikora, celui de Nicolas Douchez restera vain. Car c'est le jeune orléanais Denis-Will Poha qui va doubler le score en reprenant le tir de Ziani repoussé par le portier lensois et donner au premier match de championnat du coach lensois des allures de calvaire. En effet, Orléans s'était déjà montré d'un réalisme clinique dès la cinquième minute, grâce à la patte gauche de Pierre Bouby sur coup-franc. Derrière, les Lensois et leurs jambes tremblotantes se sont montrés trop limités pour mener la révolte, malgré les efforts de leur meneur Abdellah Zoubir , et concèdent ce lundi soir une cinquième défaite en autant de matchs. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle accrochent eux le podium.Au Nord, c'était peut-être les corons, mais il faudra surtout retourner au charbon pour ne pas toucher le fond.