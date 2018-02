Lens prive Lorient de podium

13

Lorient (4-4-2) : Petković - Saad, Rose, Moreira, Le Goff - Wissa (Claude-Maurice, 70e), Wadja, Lemoine (Hamel, 87e), Bouanga - Marveaux (C), Courtet (Delaplace, 71e). Entraîneur : Mickaël Landreau.

Lens (4-4-2) : Vachoux - Duverne, Sagnan, Cvetinović, Gersbach - Bellegarde (Gomel, 79e), Chantôme (C), Mesloub, Diarra (Lopez, 71e) - Bayala (Zoubir, 88e), Fortuné. Entraîneur : Éric Sikora.

Le succès tendait les bras aux hommes de Micka Landreau : aucune vraie occasion concédée, une maîtrise totale en seconde période, et un avantage au score mérité. Et puis une faute inutile, un coup franc à la 85minute, et patatra. Lorient a réintégré le podium l'espace d'une mi-temps cet après-midi, mais restera bien parmi les poursuivants après ce week-end.Dès l'entame, ce sont les locaux qui se montrent les plus affûtés pour ce «» (l'ancien-Lorientais fêtant au Moustoir sa première sous le maillot lensois). Fabien Lemoine allume une première mèche (13), et le cochon Gaëtan Courtet nous fait une Brandão sur un service cinq étoiles de Denis Bouanga (23). Le show Vachoux débute sur une praline de Sylvain Marveaux au point de penalty (28), mais Lindsay Rose débloque le scénario grâce à un corner bien négocié par les Merlus et surtout une passe décisive maladroite de Dušan Cvetinović (44).Pas à la fête, le Serbe n'est pas sanctionné sur une main dans la surface (48) en début de deuxième. Volontaires en première, mais inexistants en seconde à l'image de leurs prestations actuelles en championnat, les Sang et Or doivent s'en remettre à leur dernier rempart, qui sauve les meubles sur une nouvelle tête de Rose (49), puis se mue en muraille face à Courtet et Marveaux (69). Le miracle prend forme pour les Lensois, et ces deniers profitent d'un vilain essuyage de crampons de Lemoine sur Mesloub pour assommer leurs hôtes sur coup de pied arrêté et signer un beau hold-up. Et pour que l'histoire soit parfaite, c'est bien sûr Cvetinović qui vient placer le coup de tête salvateur, au milieu de la mêlée.De quoi regagner les vestiaires sous les terribles sifflets du Moustoir pour Vincent Le Goff et consorts.