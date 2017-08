Lens mise sur Sikora

3

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après l'incendie, le pompier.Pour retrouver la confiance des supporters, les dirigeants du RC Lens ont décidé de confier les rênes de l'équipe première à une des légendes du club : Eric Sikora. L'ancien défenseur a effectué toute sa carrière de joueur à Lens et était dans l'encadrement des Sang et Or depuis 2013. Avant de passer par cette étape-là, le club avait annoncé ce dimanche matin avoir « Alain Casanova pour «» , une étape préalable à un licenciement. La claque infligée par Brest hier après-midi (2-4) avait provoqué l'ire des supporters du club, qui s'étaient invités sur la pelouse de Bollaert, obligeant l'arbitre à interrompre la rencontre. Avec zéro point, Lens est actuellement englué à la dix-neuvième place du championnat.